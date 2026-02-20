Отмена авансовых платежей налогов для АЗС: почему "топливная идея" нардепа Разумкова невыполнима

Отменить авансовые платежи налога на прибыль сетей АЗС предлагает группа депутатов во главе с Дмитрием Разумковым. Портал "Комментарии" выяснил у экспертов, кто из игроков рынка может быть заинтересован в принятии проекта закона.

Рынок топлива. Фото портал "Комментарии"

Изменения на рынке топлива

Законопроект зарегистрирован 9 февраля. СМИ и эксперты узнали его 17 февраля. Авторы законодательной инициативы считают, что помогут снизить давление на небольшие сети и ударят по теневому рынку.

Платежи прибыли заранее введены с декабря 2024 года. Владельцы должны платить их до 20 числа за каждую АЗС. В том числе, продавцы нефтепродуктов перечисляют 60 тыс. грн. Если заправка зарабатывает минимум половину на сжиженном газе, то ставка падает до 45 тыс. грн. Газовые АЗС должны отдавать 30 тысяч гривен.

Разумков и единомышленники убеждены, что во время войны и в течение еще года после нее нужно убрать это бремя из бизнеса.

На первый взгляд, политика должна поддержать всю отрасль. Но почему реакция владельцев АЗС была скромной.

Кто может быть заинтересован в законопроекте

Свою позицию проактивно высказал только бывший руководитель департамента нефти и газа Минтопэнерго, близкий к небольшим брендам SunOil и "Свои", Леонид Косянчук. По его мнению, авансовые платежи – это дискриминационная норма, цель которой – уничтожение мелких сетей. Ведь экономически может потянуть это бремя бензоколонка, продающее от 3,8 кубометров горючего в сутки. Это премиальный сегмент.

В то время как у "народных" заправок и АЗС в прифронтовых и депрессивных районах показатели вдвое меньше, отмечает эксперт.

Итак, SunOil и "Свои" напрямую заинтересованы в законопроекте. Но эксперты сомневаются, что бизнес такого уровня мог бы договориться с Разумковым. Если бы это даже произошло, то вряд ли законопроект сразу стал бы восхвалять именно Косянчук.

Уровень Дмитрия Александровича – это VIP-бизнесмены. К примеру, потенциальным инвестором в его политический проект СМИ называли Рината Ахметова, хотя сам собственник СКМ это опровергал. Но слухи – вещь сложная.

Социальная ответственность или выгода для отдельных игроков рынка

В созвездии бизнесов Рината Леонидовича была так и не засиявшая звезда — сеть АЗС Parallel. Из-за низкой маржинальности он ее продал более пяти лет назад земляку Александру Дубинину, для игроков нефтяного рынка это стало неприятным сюрпризом. Ведь хороший актив не смогли приобрести самые большие сети, чтобы еще больше усилить свою рыночную власть. Обидно для родителей нефтерынка было и то, что соглашение с никем неизвестным тогда предпринимателем профинансировал банк ПУМБ Ахметова.

Несколько аналитиков нефтерынка до сих пор предполагают, что у бывшего олигарха есть какая-то связь с Parallel. Хотя выбор нового владельца сети может объясняться просто: самая крупная бизнес-группа хотела ужесточить конкуренцию на рынке нефтепродуктов для сдерживания цен, потому и сделала ставку на перспективного игрока.

Нельзя сказать, что для Parallel авансовые платежи стали каким-то бременем. Похоже, компания завершила переходный этап. Капиталовложения в обновление сети, наверное, дали результат.

В 2025 году доход нефтетрейдера вырастет по сравнению с 2024 годом почти на 40% и достигнет примерно 12 млрд грн, по данным Opendatabot.

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн подсчитал, что налог на прибыль Parallel вырастет в 2025 году почти в 10 раз.

Сама компания заявила, что рассматривает предоплату прибыли как помощь государству во время войны. Своеобразная социальная ответственность.

"Мы с пониманием относимся к авансовым платежам. Страна выживает, пользуясь внешним финансированием. Поэтому государство должно показать, что принимает все меры для увеличения поступлений в бюджет. Для нас выбор понятен: либо экономический кризис и потеря всего, либо частичное вымывание инвестиционного ресурса", — сообщил в комментарии директор ООО "Параллель-М ЛТД" Александр Дубинин.

Он добавил, что нормы законопроекта Разумкова о более четких правилах налоговых проверок, безусловно, облегчат работу для бизнеса.

И эту сеть вряд ли можно считать лоббистом депутатской инициативы. Однако ряд экспертов видят выгоду в законопроекте и для отдельных крупных игроков.

Принятие законопроекта: перспективы и риски

По уровню влияния, связям и политической перспективе такой проект по силам руководителю НАК "Нафтогаз Украины" Сергею Корецкому.

"У меня только одно предположение — Корецкий. Вряд ли кто-то другой из заинтересованных участников рынка настолько влиятелен, чтобы инициировать этот законопроект", — предполагает внештатный эксперт Центра Разумкова по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в беседе с порталом "Комментарии".

По его словам, сеть АЗС компании "Укрнафта" быстро отстает от других участников премиального сегмента, к которым она относит себя.

"Реализация у нее меньше, а авансовые платежи — сравнимы", — говорит специалист.

С ним согласен директор научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин.

"Налог бьет не только по тем сетям, у которых низкие цены, но и по тем, у кого малые объемы продаж. Не думаю, что "Укрнафта" за короткий срок смогла существенно поднять свои проливы", — аргументировал он в разговоре с порталом "Комментарии".

По его словам, по цене стелы компания позиционирует себя как премиальный бренд и имеет возможности для отстаивания собственных интересов на уровне парламента.

В "Нефтегазе" эту версию комментировать не стали.

Сапегин убежден, что такого рода законы следует анализировать с точки зрения общего влияния на все сферы экономической жизни.

"Политики должны думать не об интересах сетей, собирающих с автомобилистов средства, часть которых перечисляют в бюджет. Главное — как это влияет на конечных потребителей и экономику в целом", — подчеркнул он.

Такого глубоко анализа в проекте закона нет. Не исключено, что разработчики понимают небольшие шансы на его принятие, поэтому не тратили сил. Поскольку есть риски, что проект не пройдет даже профильный комитет.

"По актуальным цифрам надо смотреть. Но мы очень довольны результатами действия закона об авансовых платежах. Поступления по налогу на прибыль выросли в 5 раз по всем сетям, кроме WOG и ОККО. До этого были компании, по 10 лет не платившие налог", — сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев порталу "Комментарии".

Следовательно, с судьбой законопроекта интриги ожидать не стоит. Возможно время покажет, чем вызвана активность Разумкова: просьбой о помощи от владельцев АЗС или желанием напомнить о себе и поискать спонсоров на предстоящие выборы среди нефтяных баронов.



