«Тедис Украина» Бориса Кауфмана: искусство дружить со всеми – от ГПУ до «слуг народа»

В 2016 году табачный монополист на рынке торговли сигаретами оказался в эпицентре серьезного скандала, едва не обернувшегося для компании миллиардными убытками. Спустя 5 лет фирма одесского бизнесмена Бориса Кауфмана вновь оказалась в центре череды подобных ситуаций. Правда, и в этот раз бизнесу предприимчивого одессита вряд ли что-то грозит, ведь его "политическую крышу", как утверждают СМИ, обеспечивает лично глава президентской фракции в Верховной Раде.



Враги страны № 1

47-летний одесский бизнесмен Борис Кауфман, которому принадлежит "Тедис Украина", имеет богатый опыт предпринимательской деятельности в Украине. Начав свое дело в пищевой промышленности, в ее алкогольном сегменте, он отметился и в банковской сфере, и в транспорте, и даже в медиабизнесе. Однако настоящий "счастливый билет" он получил, войдя в табачный бизнес.

Компания "Мегаполис-Украина" была создана в 2010 году как дочерняя фирма российской группы "Мегаполис", которая контролировала львиную долю табачного рынка Российской Федерации в составе концерна "Меркурий". Это помогло ее структурному подразделению взять под контроль 50% рынка Украины уже до конца года. К 2013 году "Мегаполис-Украина" контролировала 90% рынка розничной торговли табачными изделиями в нашей стране, а протекцию ей якобы составили члены семьи Виктора Януковича.

Смена власти в 2014 году не сразу ударила по позициям табачного монополиста. Лишь в январе 2016 года началась кампания активистов по пикетированию складов готовой продукции компании, ее обвинениям в финансировании ФСБ РФ через фонд "Монолит" Игоря Кесаева, а также ВС РФ через поставки оружия производства ОАО "Завод Дегтярева". Весной 2016 года налоговики выявили факт уклонения от уплаты налогов на сумму в 2,3 млрд грн: 1,2 млрд грн якобы пришлись на продажу фиктивным предприятиям табачных изделий, еще 1,1 млрд грн были оформлены как материальная помощь другим фиктивным предприятиям.

Чтобы сбить накал страстей вокруг собственного имени, в мае 2016 года компания даже сменила название на "Тедис Украина", но это помогло ненадолго. В 2017 году в борьбу с "Тедис Украина" активно вступила Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ): так, последний оштрафовал компанию на рекордные тогда 430 млн грн, а ГПУ открыла уголовное производство против монополиста.

Впрочем, интерес Генпрокуратуры к "Тедис Украина" угас, и причиной тому стала информация о трудоустройстве в компанию сына тогдашнего генпрокурора Александра Луценко, всплывшая наружу в 2018 году.

"Слуги табачных олигархов"

Чудеса политической эквилибристики "Тедис Украина" демонстрирует и в политической сфере, что показывает способности владельца компании Бориса Кауфмана дружить с любой властью.

Так, сотрудничество с Виктором Януковичем позволяло компании контролировать до 90% розничного табачного рынка Украины, дружба с ГПУ и "Европейской солидарностью" также позволяла удерживать монопольные позиции. Не прошли мимо этой "славной традиции" и "слуги народа".

Первым звоночком, свидетельствовавшим о приоритете интересов табачных компаний для новой власти, стала судьба законопроекта № 1049 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно введения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". 3 октября во время рассмотрения законопроекта и правок к нему народные депутаты Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский и Александр Юрченко на заседании комитета ВР по вопросам налоговой политики неожиданно предложили новую поправку. Согласно ей компании-производители табачных изделий могли продавать свою продукцию оптом не дороже 87% от ее максимальной розничной цены. Это подавалось как борьба с монополией на табачном рынке.

Законопроект был принят 4 октября, однако не был подписан президентом Владимиром Зеленским, который предложил в феврале 2020 года поправку Дубинского-Юрченко исключить как нарушающую Конституцию Украины и Хозяйственный кодекс Украины. Мнение гаранта учли, и лишь в апреле законопроект, лишившийся этой поправки, был принят повторно в Верховной Раде и подписан главой государства.

Впрочем, президента можно понять, ведь уже с принятием этой поправки табачные производители прямо сказали, что могут остановить свои производства, а это могло привести к потерям налоговых поступлений от производителей табачной продукции в размере 47 млрд грн по итогам 2018 года.

Похоже, что в "Слуге народа" учли этот опыт, и следующая поправка "в правила игры" на табачном рынке была явно в интересах производителей сигарет. Так, 28 октября в ВР поступил законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, перемещаемых в международных почтовых и экспресс-отправлениях)". Как и в случае с поправкой Дубинского 2019 года, ко второму чтению в документе, не имеющему отношения к табачному рынку, появилась поправка, предлагающая внести изменения именно для этого рынка.

Так, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предлагает увеличить ставку акцизного налога на табак и табачные изделия на 200% с 1 апреля 2021 года, а в целом акциз планировали увеличить на 320%. Делать это предлагалось постепенно, в течение 3-х лет. В качестве некоего компенсатора компании-производители табачной продукции хотят на 30% снизить акцизы для IQOS, которые формально являются не сигаретами, а некой "сигаретой разогрева табака".

Как утверждает украинский журналист Евгений Плиский, озвучивший эту просьбу "табачников" глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия фактически выступил в роли открытого лоббиста торговцев IQOS в Украине производства компании "Филипп Моррис", что в случае принятия поправки приведет к утрате госбюджетом 3 млрд грн. Таким образом, утверждает журналист, вырастет количество курильщиков и ухудшится здоровье украинцев, а производители нарастят свои прибыли.

По мнению Плиского, из полученных таким образом 3 млрд грн часть будет направлена "Тедис Украина" и аккумулирована в теневые зарплаты "слугам народа" от партии. К слову, они достигают 20 тыс. долл. или 5 млн долл. в месяц для 245 нардепов.

Любопытна реакция самого Давида Арахамии и главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Они предложили заменить несколько цифр и дат в пункте 17 подраздела 5 раздела 20 Налогового кодекса Украины.

За этими цифрами таились предложения установить с 1 апреля 2021 года такие новые ставки акцизного налога на табачные изделия:

1) вместо 1456,33 грн акциза за 1000 сигарет с 1 января 2021 года установить 1025,79 грн;

2) вместо 1747,60 грн с 1 января 2022 года – 1343,79 грн;

3) вместо 2097,12 грн акциза с 1 января 2023 года – 1760,36 грн;

4) вместо 2516,54 грн акциза, уплачиваемого с 1 января 2024 года, – 2306,07 грн.

Таким образом "слуги народа" предлагают просто снизить акцизный налог для производителей табачных изделий, правда сами поправки после передачи их в ВР 9 марта так и "застряли" в парламенте вместе с законопроектом. Впрочем, как пишут СМИ, Борис Кауфман может выступать не только как собственник "Тедис Украина", добывающий средства на зарплату в конвертах для "слуг народа", но и как "смотрящий" от президента за Одесской областью. Во всяком случае, на это намекнул в интервью "Радио НВ" бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Когда я был в должности генерального прокурора, было открыто много производств, связанных с местными элитами. Сейчас все они где-то "похоронены". Те, против кого открывались эти производства, кто подозревался, например, в расхищении земель Одесского аэропорта и других злоупотреблениях в Одессе, с одесским имуществом, сейчас фактически являются, грубо говоря, "смотрящими" за одесским регионом. Они общаются с Офисом президента", – объяснил Рябошапка.

Именно Борис Кауфман и его партнер, одесский бизнесмен Александр Грановский проходили как собственники Одесского аэропорта в уголовном расследовании НАБУ против подозревавшегося в причастности к махинациям мэра Одессы Геннадия Труханова, правда, безуспешно.

Неподдающийся АМКУ

На фоне таких близких и выгодных для "Тедис Украина" и лично Бориса Кауфмана отношений с органами власти явно выделяется позиция Антимонопольного комитета Украины. Еще в 2017 году АМКУ наложил на "Тедис Украина" штраф за антиконкурентные действия в размере 431 млн грн, а со сменой власти в октябре 2019 года на табачные компании Украины был наложен и вовсе беспрецедентный штраф в 6,5 млрд грн, 3,4 млрд грн из которых пришлись на "Тедис Украина". Впрочем, компания уже тогда заявила, что не признает правомерности штрафа и будет оспаривать его в суде.

Свое обещание "Тедис Украина" выполнила, и судебные баталии заняли более года. Поначалу были не слишком успешными для компании, которая проиграла две начальные инстанции, в том числе 25 ноября 2020 года – апелляцию в Северном апелляционном хозяйственному суде. Лишь в феврале 2021 года Верховный суд Украины принял позицию "Тедис Украина" и признал требования АМКУ незаконными.

Однако уже в марте АМКУ наложил на компанию новый штраф в размере 274 млн грн за невыполнение в полном объеме его решения от 2016 года, согласно которому "Тедис Украина" была оштрафована на 431 млн грн. Штраф компания заплатила в полном объеме, однако не все условия Антимонопольного комитета Украины были выполнены, что и послужило основанием для наложения новых штрафных санкций.

"Тедис" снова опровергла все заявления АМКУ и заявила, что будет оспаривать это решение в суде. Учитывая судьбу прежнего штрафа в размере 3,4 млрд грн, ее шансы на успех кажутся весьма высокими.

Также интересна судьба главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева, который в июле 2020 года официально ушел в отставку по собственному желанию. Впрочем, как сообщил главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, написано соответствующее заявление было якобы под давлением лично президента Украины Владимира Зеленского из-за того самого штрафа в 6,5 млрд грн для табачных монополистов, в том числе и для "Тедис Украина".

Тем временем эта компания, по нашим данным, осуществляет продажи сигарет через 50 тысяч точек розничной торговли. По данным СМИ, сейчас "Тедис Украина" контролирует до 55% табачного рынка нашей страны, а оборот компании по итогам 2019 года составил порядка 60 млрд грн.

Напомним, доля рынка нелегальных сигарет в Украине продолжает увеличиваться, а это негативно отражается на экономике страны и приносит ей серьезный ущерб. Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов рассказал изданию "Комментарии" о том, кто в Украине контролирует качество сигарет и как можно противодействовать развитию рынка фальсификата и контрабанды.

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