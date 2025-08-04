Цены на квартиры растут: где самое дорогое жилье в Украине

Средняя стоимость жилья в Украине растет. За последние полгода цены на квартиры поднялись почти во всех регионах страны, включая прифронтовые города. Такие данные предоставляет сервис LUN в новом аналитическом отчете.

Где самое дорогое жилье в Украине

Самые высокие цены – снова в столице. На сегодня средняя цена 1-комнатной квартиры в Киеве достигла $65 тыс., что на 6% больше, чем пол года назад. Таким образом, столица вернула себе первенство по стоимости "однушек", обойдя Львов ($64,9 тыс.) и Ужгород ($64,1 тыс.).







Интересно, что еще в конце 2024 года ситуация была противоположной: тогда киевские 1-комнатные стоили в среднем $60 тыс., тогда как во Львове $65 тыс. А в первом квартале 2025 Киев оказался даже на третьем месте после Ужгорода.

Самый заметный рост цен на 1-комнатные квартиры зафиксирован именно в Ужгороде — 19% за 6 месяцев. В Сумах жилье этого типа подорожало на 15% и сейчас стоит $23 тыс. В Одессе и Днепре цены выросли на 13% — до $42,8 тыс. и $35 тыс. соответственно. В Харькове – 10%, средняя цена теперь $22 тыс.

Единственным городом, где стоимость 1-комнатных снизилась, стал Николаев – "однушки" подешевели на 5%.

Рост затронул и 2-комнатные квартиры. Быстрее всего они дорожали в Харькове (17%), Одессе (13%), а также в Ровно и Черновцах (12%). В то же время, самыми дорогими остаются "двушки" в Киеве — в среднем $100 тыс., во Львове — $92,5 тыс., а в Ужгороде — $87,5 тыс.

Тренд на подорожание затронул и трехкомнатные квартиры. Дороже всего трехкомнатное жилье — в столице: $150 тыс. (9% за полгода). Во Львове цены остались стабильными – $116 тыс., а в Ужгороде выросли до $110 тыс. Больше 3-комнатные квартиры подорожали в Харькове (17%), Виннице (13%) и Одессе (11%).

По оценкам аналитиков, такой рост может свидетельствовать о возобновлении спроса на недвижимость, адаптации рынка к условиям войны, инфляционном давлении и растущей активности внутренних мигрантов. В то же время, сохраняется существенная разница между регионами — жилье на востоке остается значительно дешевле, чем на западе, за исключением крупных городов, ставших центрами для ВПЛ.

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