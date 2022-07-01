Цены на недвижимость: как война влияет на ситуацию и какие прогнозы

В Украине идет война, российские ракеты и снаряды ежедневно разрушают жилые дома граждан. В риелторских компаниях говорят, что рынок постепенно восстанавливается, но активность покупателей упала. Сейчас есть масштабный отложенный спрос на недвижимость и интерес украинцев к жилью, что возведено на 60% и больше. Какова ситуация на рынке недвижимости и чего ожидать рассказал эксперт Максим Орищак, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ).

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По его словам, стоимость квадратных метров в ближайшее время в Украине будет падать.

"Причина в том, что будут продавать недвижимость по потребности населения. Рост цен в этом секторе ожидается на том этапе, когда экономика Украины развивается и у населения растет состояние. В тот период жизни страны, когда семьи теряют кормильцев, а заработные платы не растут – будут продавать недвижимость с целью прокормить свою семью. Обогащаться на квадратные метры сейчас будут те, у кого избыток финансовых накоплений и понимая ситуацию они будут выискивать горячие варианты", — отмечает он.



Пока на рынке условия будут диктовать покупатели, вероятно, компании-застройщики будут делать акции и предлагать покупателям и инвесторам скидки. Скорее всего, граждане не готовы сейчас платить по частям за будущее жилье, где еще только заливается фундамент.

"Если говорить о потенциале падения цен, то следует учитывать ценовые и неценовые условия, а главное – валюту сделки и срочность. Можно ожидать, что люди сделают дешевле продажи, если получают на руки всю сумму и в долларах, или евро. Сумма скидки может смело падать на 35-40%. Сейчас будет "рынок покупателя", поэтому торговаться можно как никогда. Если мы говорим о продаже за гривну, то скидка будет максимума 15-20%. Продажа квартиры в рассрочку, вероятно, даже не будет рассматриваться. Просто покупать квартиры, в связи с расширением семьи или офисы на будущее в связи с открытием нового бизнеса – этого не стоит ждать в ближайшие 5-8 лет", — объясняет Максим Орищак.

Если население Украины будет искать умеренно дешевые предложения, то не все продавцы будут готовы снижать цену за свою квартиру, особенно если покупали в разы дороже. Однако люди будут срочно продавать по дешевке жилье только, если ситуация значительно ухудшится. Оптимистического сценария с ростом цен на недвижимость пока ждать не стоит, отмечает эксперт, потому что война еще продолжается.

Как писал портал, эксперты рассказали, как внешние дотации и состояние финансового рынка Украины влияют на макроэкономические показатели и чего ожидать до конца года.



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