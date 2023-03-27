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Что в Украине происходит со строительством

В 2022 году во время полномасштабного российского вторжения объемы принятого в эксплуатацию жилья снизились по сравнению с предыдущими годами – почти до уровня кризисного 2009 года

27 марта 2023, 23:13
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Автор:

Моесеенко Валентина

Госстат опубликовал свежие данные о строительстве жилья в Украине. Ожидаемо прошлогодние показатели достаточно низкие – почти на уровне кризисного 2009 года, пишут "Комментарии".

Что в Украине происходит со строительством

Строительство жилья в Украине в прошлом году существенно «сдало»

В 2022 году построено 92,5 тыс. квартир и одноквартирных домов, что на 40% меньше, чем в 2021 году. В результате полномасштабной агрессии, по предварительным данным, разрушены или повреждены почти 154 тыс. домов. Разбивки по видам домов или количеству квартир нет, поэтому напрямую сравнивать эти цифры невозможно. Однако в среднем за 2011-2021 годы в год строили около 27 тыс. домов, из которых 4-5% были многоквартирными. По площади объем введенного за год в эксплуатацию жилья составил примерно 1% жилищного фонда.


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Помимо боевых действий, на темпах строительства во втором полугодии сказались проблемы с энергоснабжением. Несколько улучшилась ситуация в конце года.


Что в Украине происходит со строительством - фото 2

Впрочем, понятно, что строительство принятых в эксплуатацию в 2022 году домов было начато в предыдущие годы. Во время полномасштабной войны начато строительство на 11% меньше жилья (по площади), чем во время пандемии в 2020 году и почти на 50% меньше, чем в 2021 году.

Всего в 2022 году было начато строительство 6669 тыс. м2 жилья, больше всего — в Киевской (28%) и Львовской (15%) областях.

Как писали ранее "Комментарии", до 411 млрд долларов выросли потребности Украины в восстановлении. По обновленной быстрой оценке нанесенного ущерба и потребностей восстановления, потребности нашего государства на восстановление выросли почти до полу триллиона долларов.

Читайте на сайте "Комментарии" — в Украине создали агентство "восстановление": чем будут заниматься в новой госструктуре.



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