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Эксперт назвал условие, при котором цены на жилье в Украине могут взлететь

Январь и февраль считаются одними из самых неактивных месяцев в строительстве

сегодня, 16:42
Автор:

Елизавета Черных
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По словам основателя и управляющего партнера группы компаний Concept Group Михаила Подвысоцкого, пока не наступит теплое время года и не начнется деловой сезон, себестоимость строительства не продемонстрирует существенного роста. Соответственно и цены на жилье будут оставаться относительно стабильными. При этом повлиять на стоимость недвижимости может курс доллара к гривне. Об этом специалист сообщил в комментарии UBR. 

Эксперт назвал условие, при котором цены на жилье в Украине могут взлететь

Рынок недвижимости в Украине - фото из открытых источников

Эксперт отметил, что январь и февраль считаются одними из самых неактивных месяцев в строительстве. При этом в этом месяце деятельность большинства застройщиков будет направлена на рост спроса на недвижимость различными путями, как, например, представлением скидочных предложений или более лояльных условий рассрочки с уменьшением первого взноса. 

В то же время, отмечает эксперт, цена за квадратный метр может вырасти только в незначительном количестве домов на первичном рынке, что вряд ли скажется на общей ситуации на "первичке". 

Вместе с тем сыграть роль в ценообразовании может курс доллара. Подвысоцкий отмечает, что за прошедшие четыре года курс американской валюты еще не превышал критической отметки, которая бы "автоматом" влияла на увеличение стоимости квартир в новостройках. На рынке недвижимости такой отметкой считают 23-30 гривен за доллар США. 

"Пересечение такого курса потенциально могло бы спровоцировать производителей строительной продукции в очередной раз пересмотреть свои ценники, что, в свою очередь, повлияло бы на ценовую политику застройщиков", – добавил эксперт. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, какие нововведения ждут жильцов многоквартирных домов. 


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Источник: https://ubr.ua/market/real-estate/peresechenie-kursa-v-29-grn-vyzovet-vitok-rezkogo-podorozhaniya-nedvizhimosti
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