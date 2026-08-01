Где миллион долларов превращается в дворец, а где – лишь в квартиру: Киев оказался между двумя мирами

Один миллион долларов открывает совершенно разные возможности для покупателей недвижимости в зависимости от страны и города. Если в крупнейших мировых мегаполисах этой суммы зачастую хватает лишь на сравнительно небольшую квартиру, то в менее дорогих регионах за те же деньги можно приобрести роскошный особняк с большим участком земли. Такой контраст объясняется не только уровнем цен, но и особенностями местных рынков.

Жилье за миллион долларов. Фото: из открытых источников

Наиболее дорогими направлениями традиционно остаются Сан-Франциско, Нью-Йорк, Лондон, Сидней и Ванкувер. Здесь стоимость земли и высокий спрос приводят к тому, что даже миллион долларов не гарантирует просторного жилья. Покупателям нередко приходится выбирать между престижным расположением и площадью объекта.

Совсем иначе выглядит ситуация в американских штатах Техас и Огайо, итальянской Тоскане, мексиканской Мериде, южноафриканском Йоханнесбурге, а также на Бали и у подножия Фудзиямы в Японии. В этих регионах за аналогичный бюджет можно приобрести просторные виллы, современные особняки или элитные загородные резиденции с большими участками.

Эксперты отмечают, что стоимость недвижимости определяется сразу несколькими факторами: ценой земли, объемом предложения и уровнем спроса. Однако итоговая выгода для покупателя зависит также от валютного курса, налоговой системы, ограничений для иностранных инвесторов, технического состояния объекта и даже даты выхода объявления на рынок.

Украина в этом рейтинге занимает промежуточное положение. В Киеве за один миллион долларов сегодня можно приобрести элитную трех- или четырехкомнатную квартиру площадью от 120 до 200 квадратных метров с дизайнерским ремонтом в престижных жилых комплексах Печерского или Шевченковского районов. Альтернативой станет современный коттедж с земельным участком в ближайшем пригороде столицы – например, в Конча-Заспе или Козине. По сравнению с ведущими мировыми мегаполисами такие предложения выглядят значительно более привлекательными по соотношению цены и площади.

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