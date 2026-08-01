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Де мільйон доларів перетворюється на палац, а де – лише на квартиру: Київ опинився між двома світами

Розрив на світовому ринку нерухомості вражає: за однакову суму можна купити скромне житло у мегаполісі або розкішний маєток за його межами

1 серпня 2026, 08:10
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Автор:
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Кравцев Сергей

Один мільйон доларів відкриває різні можливості для покупців нерухомості залежно від країни і міста. Якщо у найбільших світових мегаполісах цієї суми найчастіше вистачає лише на порівняно невелику квартиру, то в менш дорогих регіонах за ті ж гроші можна придбати розкішний особняк із великою ділянкою землі. Такий контраст пояснюється як рівнем цін, а й особливостями місцевих ринків.

Де мільйон доларів перетворюється на палац, а де – лише на квартиру: Київ опинився між двома світами

Житло за мільйон доларів. Фото: із відкритих джерел

Найбільш дорогими напрямками традиційно залишаються Сан-Франциско, Нью-Йорк, Лондон, Сідней та Ванкувер. Тут вартість землі та високий попит призводять до того, що навіть мільйон доларів не гарантує просторого житла. Покупцям нерідко доводиться обирати між престижним розташуванням та площею об'єкта.

Зовсім інакше виглядає ситуація в американських штатах Техас та Огайо, італійській Тоскані, мексиканській Меріді, південноафриканському Йоганнесбурзі, а також на Балі та біля підніжжя Фудзіями в Японії. У цих регіонах за аналогічний бюджет можна придбати просторі вілли, сучасні особняки або заміські елітні резиденції з великими ділянками.

Експерти зазначають, що вартість нерухомості визначається одразу кількома факторами: ціною землі, обсягом пропозиції та рівнем попиту. Однак підсумкова вигода для покупця залежить також від валютного курсу, податкової системи, обмежень для іноземних інвесторів, технічного стану об'єкта та навіть дати виходу оголошення на ринок.

Україна у цьому рейтингу займає проміжне положення. У Києві за один мільйон доларів сьогодні можна придбати елітну три- чи чотирикімнатну квартиру площею від 120 до 200 квадратних метрів із дизайнерським ремонтом у престижних житлових комплексах Печерського чи Шевченківського районів. Альтернативою стане сучасний котедж із земельною ділянкою у найближчому передмісті столиці – наприклад, у Кончі-Заспі чи Козині. Порівняно з провідними світовими мегаполісами такі пропозиції виглядають значно привабливішими за співвідношенням ціни та площі.

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Де мільйон доларів перетворюється на палац, а де – лише на квартиру: Київ опинився між двома світами - фото 2

Де мільйон доларів перетворюється на палац, а де – лише на квартиру: Київ опинився між двома світами - фото 2

Де мільйон доларів перетворюється на палац, а де – лише на квартиру: Київ опинився між двома світами - фото 2

Де мільйон доларів перетворюється на палац, а де – лише на квартиру: Київ опинився між двома світами - фото 2

Де мільйон доларів перетворюється на палац, а де – лише на квартиру: Київ опинився між двома світами - фото 2

Де мільйон доларів перетворюється на палац, а де – лише на квартиру: Київ опинився між двома світами - фото 2

Де мільйон доларів перетворюється на палац, а де – лише на квартиру: Київ опинився між двома світами - фото 2

Де мільйон доларів перетворюється на палац, а де – лише на квартиру: Київ опинився між двома світами - фото 2

Де мільйон доларів перетворюється на палац, а де – лише на квартиру: Київ опинився між двома світами - фото 2

Де мільйон доларів перетворюється на палац, а де – лише на квартиру: Київ опинився між двома світами - фото 2

Де мільйон доларів перетворюється на палац, а де – лише на квартиру: Київ опинився між двома світами - фото 2

Де мільйон доларів перетворюється на палац, а де – лише на квартиру: Київ опинився між двома світами - фото 2

Де мільйон доларів перетворюється на палац, а де – лише на квартиру: Київ опинився між двома світами - фото 2

Де мільйон доларів перетворюється на палац, а де – лише на квартиру: Київ опинився між двома світами - фото 2

Де мільйон доларів перетворюється на палац, а де – лише на квартиру: Київ опинився між двома світами - фото 2




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