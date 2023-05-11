Микитась призвал руководителя Киевгорстроя отчитаться за три года достройки объектов "Укрбуда"

Владелец "Укрбуда" Максим Микитась призвал руководителя Киевгорстроя Игоря Кушнира отчитаться перед инвесторами за три года достройки жилых комплексов компании. Об этом экснардеп написал в своем ТГ канале.



Владелец «Укрбуда» Максим Микитась. Фото из открытых источников

В своем заявлении Микитась утверждает, что все поступившие от инвесторов средства за время его фактического управления "Укрбудом" были направлены именно на строительство жилья. "Если бы бывший директор "Укрбуда" Майборода под руководством Федотенкова не украли мою компанию и ее активы более чем на 100 млн долларов США, то дома инвесторов уже давно были бы достроены собственными силами. Также отдельно хочу заметить, что в 2020-2021 годах Киевгорстрой получил от "Жилье капитала" 1 млрд грн. Между тем, о расходовании этих средств КГБ до сих пор не отчитался".

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Относительно руководителя Киевгорстроя экснардеп указывает, что "уже три года он не может справиться с укрстроевскими комплексами, достроить их, и вот теперь назначает виновных в заказных статьях, где муссируются слухи 2015, 2016 годов. Обидно, что мой коллега вместо поиска средств как достроить по поручению Президента Украины жилищные комплексы занимается извращением фактов и ограждением рейдеров".

"Из 18 ЖК, которые взяли на достройку КМБ – 5 комплексов уже были на 100% построены. Это ЖК Солнечная Ривьера, Пектораль, Новомостицкий, Харьковский, Верховина – их необходимо было только ввести в эксплуатацию, что КМБ и сделал и хорошо пропиарился. В этих 5 ЖК были непроданы квартиры и другая недвижимость на сумму около 300 млн. грн. Их господин Кушнир успешно продал, и что с этими средствами – вопрос риторический. Еще 4 ЖК были построены на 80-90%, у которых было непроданной недвижимости на сумму 700 млн. грн. Их КГБ тоже успешно продало. Есть непроданная недвижимость в других ЖК на миллиардные суммы, которые Кушнир тоже выпустил в свободную продажу. Более того, в отдельных ЖК, таких как "Волшебный город" (где один дом тоже был построен на 100%) жилищный фонд увеличен на 7 домов. Жилье в этих домах тоже в продаже", – говорится в заявлении.

Также Микитась сообщил, что "от инвесторов мне хорошо известно, как именно происходит строительство комплексов Укрбуда и сколько там нарушений. К примеру, недавно мне сообщили, что из одного ЖК "Укрбуда" забрали трансформатор и перевезли его в ЖК "Медовый", который никакого отношения к "Укрбуду" не имеет. Сколько средств было получено КГБ от "Жилье капитала"? Сколько было получено от продажи недвижимости в комплексах "Укрстроя"? Что сделано за эти средства, учитывая, что инвесторам сдаются дома без вентканалов, без подключения к сетям, без штукатурки и т.п. Удивителен также факт, что КГБ демонтировал уже установленные батареи и двери из комплексов "Укрбуда", скорее всего, перевез их в другие свои ЖК, и таким образом сдает квартиры инвесторам "Укрбуда".

В конце критического заявления владелец "Укрбуда" призвал руководителя "Киевгорстроя" к отчету перед инвесторами, – "Где 4 млрд. грн. от продажи квартир укрбудовских объектов?! Не видим аудитов, а видим забитые сваи под котлованы дополнительных домов и проданные там несуществующие квартиры. Может, господин Кушнир лучше отчитается, в том числе за скрытые работы, которые в действительности не были сделаны. Мою деятельность в 2015-2019 годах, финансовую и трудовую, правоохранители изучили под микроскопом, то может время и г-ну Кушниру отчитаться и ответить за последние три с лишним года достройки комплексов "Укрбуда".