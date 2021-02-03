Мост из Украины в Молдову: появилось фото проекта

Украина планирует возвести мост через Днестр на границе с Молдовой. Уже объявлен тендер на технико-экономическое обоснования для строительства моста и подходов к нему. Об этом сообщил глава "Укравтодора" Алексей Кубраков на своей странице в Facebook сегодня, 3 февраля.

На маршруте Киев-Кишинев появится мост. Фото из открытых источников

Так, мостовой переход и подходы к нему будут частью нового маршрута Киев — Кишинев. О масштабном проекте договорились ранее украинский лидер Владимир Зеленский и глава Молдовы Майя Санду.

Как сообщил Кубраков, пока только начинается процесс создания обновленного маршрута между столицами Украины и Молдовы. Кроме того, планируется обновить 137,5 км маршрута, чтобы улучшить проезд на пути к границе до конца этого года.





Напомним, в Украине построят гигантскую трассу длиной 1392 километра. Это будет самая длинная трасса в нашей стране. Опубликовано фото проекта. Огромная магистраль соединит Львовскую и Луганскую области. Протяженность трассы М-30 Стрый — Изварино составит 1392,3 км.

Как сообщалось, вокруг проекта "Большое строительство" звучит немало скандальной информации. Эксперты рассказали о возможных схемах, которые используют чиновники, чтобы присвоить деньги, выделенные на ремонт и строительство дорог в Украине. Так, ряд Telegram-каналов опубликовал расследование "Большого строительства" и "дорожного кейса". Согласно обнародованным данным, только в прошлом году "распил" между всеми игроками составил более 25 млрд грн. В "синдикат" якобы могут входить заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, глава "Укравтодора" Александр Кубраков, а также претендент на пост министра инфраструктуры Юрий Голик.

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