На стройплощадках «Киевгорстроя» стабильно ведутся работы, – Игорь Кушнир

Холдинговая компания "Киевгорстрой" продолжает работу в штатном режиме, работы на строительных площадках ведутся. Об этом на своей странице в Facebook написал Глава правления – президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

Киевгорстрой. Фото: из открытых источников

Игорь Кушнир отметил, что несмотря на нарастающую панику, компания продолжает работать в намеченном ритме.

"Единственное, чего мы должны опасаться – это собственного страха. Я не открою секрет, если скажу, что война в Украине идет уже. 8 лет как. Никто не знает, будет эскалация или ситуация будет расшатываться месяцами, или вообще ничего не будет. Как бы не случилось, на сегодняшний день:

1. "Киевгорстрой" работает в нормальном режиме. Если что и вносит изменения, то это ковид, очень многие сейчас болеют.

2. На площадках компании работы ведутся.

3. "Киевгорстрой" — украинская компания! Весь состав высшей руководящей цепочки со мной включительно находится на рабочих местах. Мы в Украине! Продолжаем строить наш город!" — написал Игорь Кушнир.

Он так же отметил, что в условиях информационного нагнетания каждый должен продолжать заниматься своим делом.

"Это сегодня необходимее, чем когда-либо. Лишний "шум" только заставляет нервничать. Так что работаем и не паникуем!" — считает глава "Киевгорстроя".

Напомним, по результатам работы в 2021 году "Киевгорстрой" сдал в эксплуатацию 520 тысяч кв. м недвижимости.

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