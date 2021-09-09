Нардеп Шахов призвал власти защитить столичный ЖК от рейдерства

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Козлова Альбіна
Скандал вокруг элитного комплекса в Голосеевском районе приобрел новые масштабы: о ситуации в ЖК Park Avenue, куда группа лиц во главе со столичной ексдепутаткою Косиченко пытается под видом ОСМД завести собственную структуру, заговорили с парламентской трибуны. В частности, о возможном рейдерском захвате комплекса заявил нардеп Шахов при обсуждении вопроса оттока инвестиций из Украины.
Сейчас заинтересованные лица пытаються создать в комплексе ОСМД, фото из открытых источников
Он также отметил, что речь идет об имуществе и инвестициях на сумму более 100 млн гривен и призвал "слуг народа" обратить внимание на ситуацию в Голосеевском районе столицы и навести там порядок.
Напомним, группа жительниц ЖК во главе с одиозной ексдепутаткой Киевсовета и подругой Олеся Довгого Ириной Косиченко и бывшей народной депутаткой Викторией Птичник, инициировали серию публикаций в соцсетях и СМИ, где открыто, но бездоказательно обвинили управляющую компанию в рейдерстве и запугивании владельцев квартир.
Вероятно, таким образом эти лица пытаются пролоббировать создание в комплексе объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и взять контроль над имуществом в собственные руки.
Журналисты также узнали, что один из так называемых "активных жителей" — Виталий Павленко, который систематически угрожал организаторам и участникам собрания от "Комфортный дом", обладает охранным агентством "Диктатор". Поэтому есть основания предполагать, что он намерен предложить собственную фирму для замены существующей в комплексе охраны.
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