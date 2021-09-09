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Нардеп Шахов призвал власти защитить столичный ЖК от рейдерства

Речь идет об имуществе и инвестициях в строительство на значительную сумму

сегодня, 19:55
Автор:

Козлова Альбіна

Скандал вокруг элитного комплекса в Голосеевском районе приобрел новые масштабы: о ситуации в ЖК Park Avenue, куда группа лиц во главе со столичной ексдепутаткою Косиченко пытается под видом ОСМД завести собственную структуру, заговорили с парламентской трибуны. В частности, о возможном рейдерском захвате комплекса заявил нардеп Шахов при обсуждении вопроса оттока инвестиций из Украины.

Нардеп Шахов призвал власти защитить столичный ЖК от рейдерства

Сейчас заинтересованные лица пытаються создать в комплексе ОСМД, фото из открытых источников

"Скажите, а кто будет сюда вкладывать какие-то деньги, когда ко мне, народному депутату из Луганщины, обращаются избиратели с 211-го округа г. Киева по поводу рейдерства в ЖК Парк Авеню? Инвесторы вложили свои средства в жилой комплекс, а какие-то негодяи хотят его захватить", — отметил член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов во время пленарного заседания 9 сентября.

Он также отметил, что речь идет об имуществе и инвестициях на сумму более 100 млн гривен и призвал "слуг народа" обратить внимание на ситуацию в Голосеевском районе столицы и навести там порядок.

Напомним, группа жительниц ЖК во главе с одиозной ексдепутаткой Киевсовета и подругой Олеся Довгого Ириной Косиченко и бывшей народной депутаткой Викторией Птичник, инициировали серию публикаций в соцсетях и СМИ, где открыто, но бездоказательно обвинили управляющую компанию в рейдерстве и запугивании владельцев квартир.

Вероятно, таким образом эти лица пытаются пролоббировать создание в комплексе объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и взять контроль над имуществом в собственные руки.

Журналисты также узнали, что один из так называемых "активных жителей" — Виталий Павленко, который систематически угрожал организаторам и участникам собрания от "Комфортный дом", обладает охранным агентством "Диктатор". Поэтому есть основания предполагать, что он намерен предложить собственную фирму для замены существующей в комплексе охраны.


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Источник: https://comments.ua/ua
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