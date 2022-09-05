Нужно ли покупать жилье во время войны? Мнения экспертов строительной отрасли

Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину рынок продаж квартир значительно уменьшился. Особенно это касается востока и юга Украины, где до сих пор продолжаются активные боевые действия. Но на других территориях страны происходит восстановление продаж и покупок квартир и домов. Мнениями о возможностях приобретения жилья во время войны поделились для портала "Комментарии" профессионалы строительной отрасли.

Нужно ли покупать жилье во время войны. Фото из открытых источников

Руководитель маркетинга компании Henkel Bautechnik Ukraine (Ceresit) и автор подкаста Proremont Андрей Боровский ответил на вопрос нужно ли покупать жилье во время войны.

"Здесь нет однозначного ответа. Сейчас рынок еще держит старые цены, но нет достаточного спроса на эти цены. Если еще подождать пару месяцев, то можно дождаться лучших цен, чем сейчас. Но приобретение недвижимости – это риск. Может прилететь. НО если не прилетит, то в долгосрочной перспективе это возможность несколько приумножить капитал, потому что после войны жилье может подорожать. Застройщики и строительные компании будут пытаться компенсировать ущерб, который они понесли за период войны", — дает ответ Андрей Боровский.

Основатель rpk.group и прогрессивный строитель из Львова Юрий Крутий советует инвестировать в покупку жилья, если разрешают финансы.

"Если финансы есть, то покупайте, поскольку время не стоит на месте", — считает Юрий Крутий.

Профессионалы в строительной отрасли также поделились своими мыслями по вопросу – нужно ли делать ремонт во время войны. Руководитель маркетинга компании Henkel Bautechnik Ukraine (Ceresit) Андрей Боровский советует делать ремонт сейчас, потому что дальше цены могут вырасти.

"Скорее да, потому что завтра может быть дороже. Это касается тех, кто недавно получил ключи от новой квартиры. Для всех остальных (у кого уже есть ремонт и нет насущной необходимости) — лучше потратить деньги на ВСУ", — советует Андрей Боровский.

Похожие мнения имеет и строитель Юрий Крутий:

"Если ваши финансовые возможности позволяют вам делать ремонт, то, конечно же, стоит", — комментирует вопрос львовский строитель.

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