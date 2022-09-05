Нужно ли покупать жилье во время войны? Мнения экспертов строительной отрасли

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Slava Kot
Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину рынок продаж квартир значительно уменьшился. Особенно это касается востока и юга Украины, где до сих пор продолжаются активные боевые действия. Но на других территориях страны происходит восстановление продаж и покупок квартир и домов. Мнениями о возможностях приобретения жилья во время войны поделились для портала "Комментарии" профессионалы строительной отрасли.
Нужно ли покупать жилье во время войны. Фото из открытых источников
Руководитель маркетинга компании Henkel Bautechnik Ukraine (Ceresit) и автор подкаста Proremont Андрей Боровский ответил на вопрос нужно ли покупать жилье во время войны.
Основатель rpk.group и прогрессивный строитель из Львова Юрий Крутий советует инвестировать в покупку жилья, если разрешают финансы.
Профессионалы в строительной отрасли также поделились своими мыслями по вопросу – нужно ли делать ремонт во время войны. Руководитель маркетинга компании Henkel Bautechnik Ukraine (Ceresit) Андрей Боровский советует делать ремонт сейчас, потому что дальше цены могут вырасти.
Похожие мнения имеет и строитель Юрий Крутий:
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