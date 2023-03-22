Оазис уюта и комфорта: что строят на Позняках (ФОТО)

Баннеры на ограждении строительной площадки неподалеку от станции метро "Позняки" свидетельствуют о том, что в скором времени здесь появится двухэтажное здание, в котором можно будет купить фермерские продукты, поесть и отдохнуть. Что еще планирует реализовать девелопер – сообщает Наш Киев.

На Позняках строят современный маркет (фото из открытых источников)

Девелопер "Ново-Коммерцстрой" так описывает свой проект — фермерский рынок на первом этаже, фуд-корт и детская зона — на втором, озеленение территории в 1 300 м2 и простор для отдыха со скамейками и качелями для малышей.

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Генеральный директор компании Владимир Коломиец рассказал, в чем состоит главная идея проекта: создать оазис уюта и комфорта, где люди могли бы отдыхать, проводить время с семьей или друзьями, наслаждаться вкусной едой и покупать качественные фермерские продукты для себя. На создание проекта девелопера вдохновили такие европейские примеры, как Тайм Аут маркет в Лиссабоне или Кармель маркет в Тель Авиве.

Кроме того, отмечает девелопер, у Украины есть спрос на такие проекты. Например, очень популярны стали "КиевФудМаркет" на Арсенальной или "Городской рынок еды" в Одессе.

Маркет на Позняках – это не очередной супермаркет или торговый центр, а комплексный проект благоустройства, состоящий из нескольких компонентов. Недалеко от озера уже появилась спортивная площадка с велопарковкой, а также площадка для выгула собак. К тому же был заключен меморандум между группой активистов-жителей Позняков, девелопером и департаментом благоустройства района. В меморандуме зафиксирована договоренность сторон о сотрудничестве по реализации инициатив по упорядочению территории. Кроме площадок для спорта и выгула собак, в зимний период на склонах неподалеку от озера будут работать две горки для катания на санках.

"От времени, когда мы получили разрешительную документацию, несколько раз произошло переосмысление проекта. Согласитесь, на Позняках очень плотная застройка и еще один ТРЦ здесь точно не требуется. Мы хотели найти концепт, который был бы максимально удобен и имел бы спрос среди людей. Именно поэтому искали идею, которая в будущем сделает проект популярным и прибыльным. Почему начали строить во время войны? Потому что мы верим в скорую победу Украины и хотим поддержать экономику и людей", – говорит Коломиец.