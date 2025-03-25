Прогноз рынка недвижимости на 2025 год: почему цены на квартиры в Украине растут во время войны

За последние шесть месяцев цены на жилье в Украине претерпели значительные изменения. Наибольшее удорожание произошло в Житомире, где стоимость однокомнатных квартир выросла на 12%, достигнув 45 000 долларов. Повышение цен также заметно в таких городах как Ровно и Ужгород (на 9%), Черкассы (на 8%) и Одесса (на 7%). В других крупных городах, в частности, во Львове и Днепре, цены выросли на 5% и 4% соответственно. В то же время в таких городах как Тернополь и Запорожье жилье подешевело на 4% и 3%.

Фото: из открытых источников

Согласно данным одного из крупных профильных порталов, в 2025 году цены на однокомнатные квартиры варьируются от 18000 долларов в Запорожье до 65000 долларов во Львове. В Киеве средняя цена на такое жилье составляет 63 000 долларов, в Ужгороде – 60 000 долларов.

Наибольший рост цен на квадратные метры жилья наблюдается в двух крупных украинских городах – Киеве и Львове.

Основным фактором, влияющим на рост цен на жилье, является инфляция. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году инфляция может достигнуть 10%. Она оказывает комплексное влияние на рынок недвижимости, поскольку ведет к удорожанию строительных материалов, рабочей силы и других затрат, что, в свою очередь, повышает стоимость строительства. Поэтому рост инфляции приводит к удорожанию новых проектов, что заставляет застройщиков включать дополнительные расходы в цену квартир.

Инфляция также оказывает влияние на возможности покупателей. Поскольку зарплаты не всегда успевают по ценам на жилье, многие вынуждены откладывать покупку или искать более доступные варианты. Однако в условиях высокой инфляции недвижимость часто становится надежным активом для сохранения капитала, что увеличивает спрос и стимулирует дальнейший рост цен.

Также немаловажным фактором являются изменения в условиях ипотечного кредитования. Инфляция заставляет банки повышать процентные ставки, что делает ипотечные кредиты менее доступными для большинства людей. Это уменьшает спрос на жилье в кредит, хотя для имеющих достаточные средства недвижимость остается привлекательной инвестицией.

Портал "Комментарии" уже писал, что в начале 2025 года украинский рынок недвижимости испытал значительное давление из-за повышения военного сбора при продаже жилья. С декабря 2024 г. ставка выросла с 1,5% до 5%, что вместе с другими налогами увеличило общую нагрузку до 12%.