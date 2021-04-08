США против Северного потока-2: удастся ли Байдену остановить строительство

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Таисия Ерохина
Администрация президента США Джо Байдена
подготовила ряд шагов, направленных на прекращение строительства российского
газопровода "Северный поток-2" (СП-2), однако пока опасается их
внедрять из-за опасений, что это вызовет обратный эффект. Об этом сообщает
американская газета "Politico". Будет ли США при Байдене пытаться
остановить строительство СП-2, или же использует возможность запуска
газопровода в торгах с РФ и ЕС? Какова роль Украины в происходящем? "Комментарии"
выяснили это вместе с экспертами.
СП-2. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Директор энергетических программ Центра
мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский считает
очередное заявление по поводу санкций в отношении СП-2 со стороны США
продолжением политики Вашингтона. И персоналии президента здесь, по его мнению,
особо не влияют.
"СП-2 является весьма удобной мишенью для
давления как на Москву, так и на Берлин для решения геополитических интересов
США на Евразийском континенте. Европейские дипломаты уже неоднократно
указывали, что экстерриториальные санкции могут привести к серьезным
противоречиям внутри самого Запада и спровоцировать торговую войну между США и
ЕС", — отмечает Валентин Землянский.
По его мнению, подыгрывание санкционной
политике США со стороны Украины не имеет ничего общего с нашими национальными
интересами и энергетической безопасностью государства.
"Вместо поиска компромиссных решений со всеми
заинтересованными сторонами, которые позволили бы Киеву занять достойное место
в структуре европейского газового рынка, Украина продолжает идти в фарватере
геополитических интересов США. Как результат – руководство Оператора ГТС
Украины уже заявило о значительном снижении транзита российского газа. И далеко
не по причине реализации проекта "Северный поток". Российский газ пошел в обход
Украины по южному направлению, "Турецкому потоку", что уже в ближайшей
перспективе приведет к падению доходов от транзита российского газа", —
прогнозирует Валентин Землянский.
Джо Байден, как и любой атлантист, не является
сторонником строительства "Северного потока-2", поскольку видит в проекте
фактор усиления зависимости Европы от России. На этом акцентирует
политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили.
"Газовый рынок Европы — это объект конкуренции
США и России. Также они делают ставки на разные политические силы в отдельных
странах. Американским фирмам выгодно увеличение поставок сжиженного природного
газа в ЕС и сокращение доли "Газпрома". Однако, в политических кругах
Германии санкции против "Северного потока-2" не популярны, — отмечает Георгий
Кухалейшвили. — Отдельные депутаты правящей партии ХДС даже предлагали в
качестве альтернативы американским санкциям — создание механизма прекращения
поставок газа по "Северному потоку-2", если Россия будет предпринимать новые
провокации в Украине и других странах".
По мнению политолога, если администрация
Байдена все-таки будет затягивать с санкциями, касающимися российского газопровода,
то это будет связано с желанием укрепить отношения с Германией, которые
ухудшились при Трампе.
"То есть, ради атлантического единства, ради
помощи немцев в сдерживании Китая, Байден может закрыть глаза на "Северный
поток-2". Для Украины такой сценарий не приемлем, — подчеркивает Георгий
Кухалейшвили. — Ведь тогда сильно сократится транзит природного газа из России
через нашу территорию — и мы потеряем источник дохода. Россия не будет
гарантировать, что не откажется от украинского транзита потому, что это
противоречит логике Кремля. "Северный поток-2" строят как раз для того, чтобы
поставлять газ в Европу в обход Украины и ослабить нашу экономику. Слабой Украине
легче диктовать свои условия".
Как сообщалось, госсекретарь США заявил, что США
все еще могут ввести санкции против стран, причастных к строительству
"Северного потока-2".
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