США против Северного потока-2: удастся ли Байдену остановить строительство

Администрация президента США Джо Байдена подготовила ряд шагов, направленных на прекращение строительства российского газопровода "Северный поток-2" (СП-2), однако пока опасается их внедрять из-за опасений, что это вызовет обратный эффект. Об этом сообщает американская газета "Politico". Будет ли США при Байдене пытаться остановить строительство СП-2, или же использует возможность запуска газопровода в торгах с РФ и ЕС? Какова роль Украины в происходящем? "Комментарии" выяснили это вместе с экспертами.

СП-2. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"СП-2 – удобная мишень для давления как на Москву, так и на Берлин для решения геополитических интересов США на Евразийском континенте"

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский считает очередное заявление по поводу санкций в отношении СП-2 со стороны США продолжением политики Вашингтона. И персоналии президента здесь, по его мнению, особо не влияют.

"СП-2 является весьма удобной мишенью для давления как на Москву, так и на Берлин для решения геополитических интересов США на Евразийском континенте. Европейские дипломаты уже неоднократно указывали, что экстерриториальные санкции могут привести к серьезным противоречиям внутри самого Запада и спровоцировать торговую войну между США и ЕС", — отмечает Валентин Землянский.

По его мнению, подыгрывание санкционной политике США со стороны Украины не имеет ничего общего с нашими национальными интересами и энергетической безопасностью государства.

"Вместо поиска компромиссных решений со всеми заинтересованными сторонами, которые позволили бы Киеву занять достойное место в структуре европейского газового рынка, Украина продолжает идти в фарватере геополитических интересов США. Как результат – руководство Оператора ГТС Украины уже заявило о значительном снижении транзита российского газа. И далеко не по причине реализации проекта "Северный поток". Российский газ пошел в обход Украины по южному направлению, "Турецкому потоку", что уже в ближайшей перспективе приведет к падению доходов от транзита российского газа", — прогнозирует Валентин Землянский.

"Газовый рынок Европы — это объект конкуренции США и России"

Джо Байден, как и любой атлантист, не является сторонником строительства "Северного потока-2", поскольку видит в проекте фактор усиления зависимости Европы от России. На этом акцентирует политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили.

"Газовый рынок Европы — это объект конкуренции США и России. Также они делают ставки на разные политические силы в отдельных странах. Американским фирмам выгодно увеличение поставок сжиженного природного газа в ЕС и сокращение доли "Газпрома". Однако, в политических кругах Германии санкции против "Северного потока-2" не популярны, — отмечает Георгий Кухалейшвили. — Отдельные депутаты правящей партии ХДС даже предлагали в качестве альтернативы американским санкциям — создание механизма прекращения поставок газа по "Северному потоку-2", если Россия будет предпринимать новые провокации в Украине и других странах".

По мнению политолога, если администрация Байдена все-таки будет затягивать с санкциями, касающимися российского газопровода, то это будет связано с желанием укрепить отношения с Германией, которые ухудшились при Трампе.

"То есть, ради атлантического единства, ради помощи немцев в сдерживании Китая, Байден может закрыть глаза на "Северный поток-2". Для Украины такой сценарий не приемлем, — подчеркивает Георгий Кухалейшвили. — Ведь тогда сильно сократится транзит природного газа из России через нашу территорию — и мы потеряем источник дохода. Россия не будет гарантировать, что не откажется от украинского транзита потому, что это противоречит логике Кремля. "Северный поток-2" строят как раз для того, чтобы поставлять газ в Европу в обход Украины и ослабить нашу экономику. Слабой Украине легче диктовать свои условия".

Как сообщалось, госсекретарь США заявил, что США все еще могут ввести санкции против стран, причастных к строительству "Северного потока-2".

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