Главная Новости Бизнес Строительство Stolitsa Group заявила о законности строительства на Миколайчука, 3 и готовности к открытому диалогу с общиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Stolitsa Group заявила о законности строительства на Миколайчука, 3 и готовности к открытому диалогу с общиной

В компании подчеркнули, что строительство ведется в соответствии с полным пакетом разрешительных и правоустанавливающих документов

23 октября 2025, 10:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Компания Stolitsa Group обнародовала официальное заявление о строительстве на улице Ивана Миколайчука, 3 в Киеве. В компании подчеркнули, что все работы осуществляются исключительно в рамках действующего законодательства, а распространение слухов о якобы незаконности проекта не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте компании.

Stolitsa Group заявила о законности строительства на Миколайчука, 3 и готовности к открытому диалогу с общиной

Stolitsa Group о строительстве на Миколайчука. Фото: из открытых источников

Как отмечается в обращении, строительство ведется в соответствии с полным пакетом разрешительных и правоустанавливающих документов, среди которых разрешение на выполнение строительных работ, карта на нарушение благоустройства территории и документы, подтверждающие право собственности на земельный участок.

В компании подчеркивают, что земельный участок находится в частной собственности с 2012 года, не арендован у города, а право собственности зарегистрировано в государственном реестре. Кроме того, проект прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение.

Stolitsa Group отметила, что работает исключительно в правовом поле и обеспечивает прозрачность всех процессов. Распространение ложных утверждений о якобы незаконности застройки компания расценивает как попытку давления на законную хозяйственную деятельность.

Читайте на портале "Комментарии" — в Раде нашли оправдание строительству некачественных фортификаций: назвали главную причину.




Источник: https://stolitsagroup.com/ua/news/134/1147/1176/
