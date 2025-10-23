Stolitsa Group заявила о законности строительства на Миколайчука, 3 и готовности к открытому диалогу с общиной

Компания Stolitsa Group обнародовала официальное заявление о строительстве на улице Ивана Миколайчука, 3 в Киеве. В компании подчеркнули, что все работы осуществляются исключительно в рамках действующего законодательства, а распространение слухов о якобы незаконности проекта не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте компании.

Stolitsa Group о строительстве на Миколайчука. Фото: из открытых источников

Как отмечается в обращении, строительство ведется в соответствии с полным пакетом разрешительных и правоустанавливающих документов, среди которых разрешение на выполнение строительных работ, карта на нарушение благоустройства территории и документы, подтверждающие право собственности на земельный участок.

В компании подчеркивают, что земельный участок находится в частной собственности с 2012 года, не арендован у города, а право собственности зарегистрировано в государственном реестре. Кроме того, проект прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение.

Stolitsa Group отметила, что работает исключительно в правовом поле и обеспечивает прозрачность всех процессов. Распространение ложных утверждений о якобы незаконности застройки компания расценивает как попытку давления на законную хозяйственную деятельность.

