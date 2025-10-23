logo_ukra

Stolitsa Group заявила про законність будівництва на Миколайчука, 3 та готовність до відкритого діалогу з громадою

В компанії наголосили, будівництво ведеться відповідно до повного пакету дозвільних та правовстановлюючих документів

23 жовтня 2025, 10:00
Кравцев Сергей

Компанія Stolitsa Group оприлюднила офіційну заяву щодо будівництва на вулиці Івана Миколайчука, 3 у Києві. У компанії наголосили, що всі роботи здійснюються виключно в межах чинного законодавства, а поширення чуток про нібито незаконність проєкту не відповідає дійсності. Про це повідомляється на сайті компанії.

Stolitsa Group заявила про законність будівництва на Миколайчука, 3 та готовність до відкритого діалогу з громадою

Stolitsa Group про будівництво на Миколайчука. Фото: з відкритих джерел

Як зазначається у зверненні, будівництво ведеться відповідно до повного пакету дозвільних та правовстановлюючих документів, серед яких дозвіл на виконання будівельних робіт, карта на порушення благоустрою території та документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку.

У компанії підкреслюють, що земельна ділянка перебуває у приватній власності з 2012 року, не є орендованою у міста, а право власності зареєстроване в державному реєстрі. Крім того, проєкт пройшов державну експертизу й отримав позитивний висновок.

Stolitsa Group наголосила, що працює виключно у правовому полі й забезпечує прозорість усіх процесів. Поширення неправдивих тверджень про нібито незаконність забудови компанія розцінює як спробу тиску на законну господарську діяльність.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Раді знайшли виправдання будівництву неякісних фортифікацій: назвали головну причину.




Джерело: https://stolitsagroup.com/ua/news/134/1147/1176/
