Связанная с именем министра экологии Абрамовского фирма получила от государства 26 контрактов на 3,5 млрд грн

ООО "Риола-Модуль" с 2016 до средины 2020 года получило от государства 26 контрактов на общую сумму 3,524 млрд грн. Об этом пишет "Капитал".



По данным украинских СМИ, крупнейшим заказчиком было ГП "Укрмедпроектбуд". Этому предприятию принадлежат 9 контрактов на 2,5 млрд грн по проекту строительства "современного лечебно-диагностического комплекса "Охматдет". "Зеркало недели" ранее сообщало, что медицинское оборудование для "Охматдет", где генеральным подрядчиком строительства была "Риола-Модуль", было куплено по цене выше рыночной.

Еще одним заказчиком СМИ называют КП "Областная больница интенсивного лечения Мариуполя". Тогда ООО "Риола-Модуль" подписала 8 договоров на сумму 281 млн грн по проекту капремонта лечебного заведения. А в средине ноября 2019 года, по данным СМИ, полиция Донецкой области открыла уголовное производство по факту завышения стоимости материалов в 2 раза со стороны ООО "Риола-Модуль ЛТД.

Издание пишет, что 19 ноября 2019 года компания получила 265 млн грн от Житомирского горсовета за строительство Дворца спорта. А в 2017-2019 годах ООО "Риола-Модуль" подписало контакты на сумму в 153 млн грн на реконструкцию поликлиники в Славянске для КП "Областной госпиталь для ветеранов войны г. Святогорска".

Журналисты сообщают, что тогда не обошлось без скандала – было открыто уголовное производство по факту завышения стоимости материалов. Расследование продолжается, однако следствие установило, что стоимость материалов также завышена в 2 раза. Кроме того, на официальном портале Уполномоченного органа по вопросам закупок отсутствует информация о заключенных Госпиталем договоров на разработку проектно-сметной документации по вышеуказанной закупке, что свидетельствует о необоснованном формировании цен на товары и услуги.

Также СМИ пишут об аналогичных обвинениях о завышении цены и очередном уголовном деле "Риола-Модуль" из-за контрактов с Донецкой ОГА по реконструкции общеобразовательной школы в Славянске на сумму 132 млн грн. Журналисты пишут, что 26 января 2018 года полиция открыла дело из-за срыва сроков строительных работ и переплат государственных средств при реконструкции Общеобразовательной школы в Славянске.

Отметим, ООО "Риола-Модуль" связывают с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Романом Абрамовским. Согласно официальным данным чиновник занимал должность заместителя директора ООО "Риола-Модуль" с июля 2012 по январь 2013 гг. и с декабря 2014 по февраль 2015 гг.

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