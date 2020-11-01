kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.11.2020

BTC/USD

13768.19

ETH/USD

388.96

LTC/USD

55.00

НБУ 01.11.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес Строительство Связанная с именем министра экологии Абрамовского фирма получила от государства 26 контрактов на 3,5 млрд грн
commentss НОВОСТИ Все новости

Связанная с именем министра экологии Абрамовского фирма получила от государства 26 контрактов на 3,5 млрд грн

СМИ сообщают, что фирма «Риола-Модуль» в течение 4 лет систематически получала госзаказы

сегодня, 18:55
Автор:

Станислав Молчанов

ООО "Риола-Модуль" с 2016 до средины 2020 года получило от государства 26 контрактов на общую сумму 3,524 млрд грн. Об этом пишет "Капитал".

Связанная с именем министра экологии Абрамовского фирма получила от государства 26 контрактов на 3,5 млрд грн

По данным украинских СМИ, крупнейшим заказчиком было ГП "Укрмедпроектбуд". Этому предприятию принадлежат 9 контрактов на 2,5 млрд грн по проекту строительства "современного лечебно-диагностического комплекса "Охматдет". "Зеркало недели" ранее сообщало, что медицинское оборудование для "Охматдет", где генеральным подрядчиком строительства была "Риола-Модуль", было куплено по цене выше рыночной.

Еще одним заказчиком СМИ называют КП "Областная больница интенсивного лечения Мариуполя". Тогда ООО "Риола-Модуль" подписала 8 договоров на сумму 281 млн грн по проекту капремонта лечебного заведения. А в средине ноября 2019 года, по данным СМИ, полиция Донецкой области открыла уголовное производство по факту завышения стоимости материалов в 2 раза со стороны ООО "Риола-Модуль ЛТД.

Издание пишет, что 19 ноября 2019 года компания получила 265 млн грн от Житомирского горсовета за строительство Дворца спорта. А в 2017-2019 годах ООО "Риола-Модуль" подписало контакты на сумму в 153 млн грн на реконструкцию поликлиники в Славянске для КП "Областной госпиталь для ветеранов войны г. Святогорска".

Журналисты сообщают, что тогда не обошлось без скандала – было открыто уголовное производство по факту завышения стоимости материалов. Расследование продолжается, однако следствие установило, что стоимость материалов также завышена в 2 раза. Кроме того, на официальном портале Уполномоченного органа по вопросам закупок отсутствует информация о заключенных Госпиталем договоров на разработку проектно-сметной документации по вышеуказанной закупке, что свидетельствует о необоснованном формировании цен на товары и услуги.

Также СМИ пишут об аналогичных обвинениях о завышении цены и очередном уголовном деле "Риола-Модуль" из-за контрактов с Донецкой ОГА по реконструкции общеобразовательной школы в Славянске на сумму 132 млн грн. Журналисты пишут, что 26 января 2018 года полиция открыла дело из-за срыва сроков строительных работ и переплат государственных средств при реконструкции Общеобразовательной школы в Славянске.

Отметим, ООО "Риола-Модуль" связывают с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Романом Абрамовским. Согласно официальным данным чиновник занимал должность заместителя директора ООО "Риола-Модуль" с июля 2012 по январь 2013 гг. и с декабря 2014 по февраль 2015 гг. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ