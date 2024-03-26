Удорожание металла и цемента: с чем связан рост стоимости на стройматериалы

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Slava Kot
Из-за войны и затруднительное положение экономики нашей страны, на рынке строительных материалов наблюдается повышение цены на такую продукцию. Соответствующие процессы влекут увеличение стоимости на восстановление, а также приобретение новой недвижимости.
Удорожание металла и цемента
По словам генерального директора ОДО "Хмельницкжелезобетон" Валерия Корбута, в феврале 2024 года стоимость цемента увеличилась на двенадцать с половиной процентов по сравнению с предыдущим периодом. Более того, он заверил: на самом деле постоянно дорожает еще и металл.
Валерий Корбут, комментируя, справедлив ли, по его мнению, рост цены на сырье, которое они закупают для производства железобетона, пояснил, что ОДО "Хмельницкжелезобетон" использует импортные запчасти в работе, перевозка которых усложнилась из-за блокирования польско-украинской границы.
Следует добавить, что, генеральный директор ОДО "Хмельницкжелезобетон", которое привлечено к восстановлению Украины, в частности в Донецкой области, отметил: на сегодняшний день в стране хоть не чувствуется нехватка стройматериалов, но нужен в человеческий ресурс. Поскольку в основном мужчины отправились на фронт, выполнять поставленные задачи на предприятии стали женщины, численность которых увеличилась вдвое с 2022 года.
Кроме того, как заверил Валерий, стоимость на жилье в Украине будет только увеличиваться, поскольку из-за нехватки людей в Украине упали темпы строительства. Следует отметить, что руководитель инвестиционной компании William Invest Expert Виктор Медведь также сообщил: экономическая ситуация в Украине в связи с полномасштабным вторжением России существенно ухудшилась, поэтому стоимость цены на стройматериалы только продолжает увеличиваться. Он отметил, что украинцами не стоит ожидать стабилизации ситуации, ведь существует угроза захвата рынка международными компаниями и повышения стоимости на позиции, необходимые для восстановления. Примечательно, что именно ирландская компания CRH хочет купить еще два завода Dyckerhoff в Украине, благодаря чему сможет получить наибольшую долю на рынке производства и распределения цемента, а в результате и фактически его монополизировать.
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