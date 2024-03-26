Удорожание металла и цемента: с чем связан рост стоимости на стройматериалы

Из-за войны и затруднительное положение экономики нашей страны, на рынке строительных материалов наблюдается повышение цены на такую продукцию. Соответствующие процессы влекут увеличение стоимости на восстановление, а также приобретение новой недвижимости.

Удорожание металла и цемента

По словам генерального директора ОДО "Хмельницкжелезобетон" Валерия Корбута, в феврале 2024 года стоимость цемента увеличилась на двенадцать с половиной процентов по сравнению с предыдущим периодом. Более того, он заверил: на самом деле постоянно дорожает еще и металл.

"Да, были небольшие падения перед Новым годом, но потом снова идет тенденция роста. Они так же зависят от горюче-смазочных материалов, от электроэнергии и стоимости всех материалов. И она также зависит от курса валют, которые также колеблются. На сегодняшний день стоимость металла поднялась в пределах незначительного — полторы-две тысячи гривен на тонне", — пояснил он.

Валерий Корбут, комментируя, справедлив ли, по его мнению, рост цены на сырье, которое они закупают для производства железобетона, пояснил, что ОДО "Хмельницкжелезобетон" использует импортные запчасти в работе, перевозка которых усложнилась из-за блокирования польско-украинской границы.

"Если мы говорим о конкретно нашем предприятии, то мы зависим очень от поставки импортных запчастей. В связи с блокировкой границ на польских границах перевозки выросли очень значительно. У нас есть оборудование европейское. И на сегодняшний день мы ощущаем существенный рост цен на запчасти. Фактически, если мы возили раньше, транспорт составлял в пределах там тысячу двести-полторы тысячи евро, то последние вахты были по пять и семь тысяч. Это связано с блокированием границ по восстановлению", — отметил Корбут.

Следует добавить, что, генеральный директор ОДО "Хмельницкжелезобетон", которое привлечено к восстановлению Украины, в частности в Донецкой области, отметил: на сегодняшний день в стране хоть не чувствуется нехватка стройматериалов, но нужен в человеческий ресурс. Поскольку в основном мужчины отправились на фронт, выполнять поставленные задачи на предприятии стали женщины, численность которых увеличилась вдвое с 2022 года.

Кроме того, как заверил Валерий, стоимость на жилье в Украине будет только увеличиваться, поскольку из-за нехватки людей в Украине упали темпы строительства. Следует отметить, что руководитель инвестиционной компании William Invest Expert Виктор Медведь также сообщил: экономическая ситуация в Украине в связи с полномасштабным вторжением России существенно ухудшилась, поэтому стоимость цены на стройматериалы только продолжает увеличиваться. Он отметил, что украинцами не стоит ожидать стабилизации ситуации, ведь существует угроза захвата рынка международными компаниями и повышения стоимости на позиции, необходимые для восстановления. Примечательно, что именно ирландская компания CRH хочет купить еще два завода Dyckerhoff в Украине, благодаря чему сможет получить наибольшую долю на рынке производства и распределения цемента, а в результате и фактически его монополизировать.