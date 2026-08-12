В Украине активно ремонтируют мосты, но ни один еще не ввели в эксплуатацию: что говорят в Госагентстве

В 2026 году на Украине запланированы работы на 24 искусственных сооружениях на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения. В то же время по состоянию на момент ответа ни один из этих объектов еще не введен в эксплуатацию. Об этом Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины сообщило в ответе на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Ремонт мостов

Вместе с тем, движение транспорта уже открыто на шести сооружениях. В ведомстве отметили, что работы там находятся на завершающем этапе. Это означает, что эти объекты уже фактически используются водителями, хотя официальное завершение работ и ввод в эксплуатацию еще не состоялось.

Особое внимание в Госагентстве обратили на то, что большинство объектов, включенных в план на 2026 год, являются переходными. То есть, их строительство, реконструкция или капитальный ремонт начались раньше и продолжились в нынешнем году.

Список таких работ и предусмотренное финансирование определены правительственными решениями. В частности, речь идет о постановлении Кабинета министров №335 от 16 марта 2026 года об использовании средств на развитие и содержание сети государственных автодорог, а также о постановлении №650 от 15 мая, которое регулирует финансирование публичных инвестиционных проектов Министерства развития общин и территорий.

Таким образом, официальная статистика свидетельствует: масштабные работы на мостах в Украине продолжаются, однако по состоянию на данный момент формально не завершен ни один из 24 запланированных объектов. В то же время, шесть сооружений уже открыты для движения, что может свидетельствовать о завершающей стадии работ на части мостов.

Сколько времени потребуется для полного завершения всех 24 объектов и какие из них являются наиболее проблемными, в ответе Госагентства не уточняется.

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