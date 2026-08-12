В Україні активно ремонтують мости, але жоден ще не ввели в експлуатацію: що говорять у Держагентстві

У 2026 році в Україні заплановано роботи на 24 штучних спорудах на автомобільних дорогах загального користування державного значення. Водночас станом на момент надання відповіді жоден із цих об’єктів ще не введено в експлуатацію. Про це Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України повідомило у відповіді на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Ремонт мостів

Разом із тим рух транспорту вже відкрито на шести спорудах. У відомстві зазначили, що роботи там перебувають на завершальному етапі. Це означає, що ці об’єкти вже фактично використовуються водіями, хоча офіційне завершення робіт та введення в експлуатацію ще не відбулося.

Особливу увагу в Держагентстві звернули на те, що більшість об’єктів, включених до плану на 2026 рік, є перехідними. Тобто їхнє будівництво, реконструкція або капітальний ремонт розпочалися раніше і продовжилися у нинішньому році.

Перелік таких робіт і передбачене фінансування визначені урядовими рішеннями. Зокрема, йдеться про постанову Кабінету міністрів №335 від 16 березня 2026 року щодо використання коштів на розвиток та утримання мережі державних автодоріг, а також постанову №650 від 15 травня, яка регулює фінансування публічних інвестиційних проєктів Міністерства розвитку громад та територій.

Таким чином, офіційна статистика свідчить: масштабні роботи на мостах в Україні тривають, однак станом на цей момент формально не завершено жодного з 24 запланованих об’єктів. Водночас шість споруд уже відкриті для руху, що може свідчити про завершальну стадію робіт на частині мостів.

Скільки саме часу знадобиться для повного завершення всіх 24 об’єктів та які з них є найбільш проблемними, у відповіді Держагентства не уточнюється.

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