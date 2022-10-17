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В «Укрбуде» утверждают, что замглавы ОП Татаров помогает экс-президенту госкорпорации Микитасю завладеть ее имуществом

Действующий руководитель строительной корпорации Укрбуд Олег Майборода заявил о сговоре замглавы ОП Олега Татарова и бывшего президента компании Максима Микитася

сегодня, 17:16
Автор:

Затула Богдан
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Генеральный директор государственной корпорации "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода обвинил заместителя главы Офиса президента (ОП) Олега Татарова в том, что тот якобы помогает ее бывшему президенту Максиму Микитасю присвоить имущество госкомпании. В интервью изданию "Цензор.net" Майборода заявил, что Микитась договорился с представителем ОП о сотрудничестве. 

В «Укрбуде» утверждают, что замглавы ОП Татаров помогает экс-президенту госкорпорации Микитасю завладеть ее имуществом

Олег Татаров. Фото: Цензор


По информации Майбороды, благодаря достигнутой договоренности Микитась перестал обвинять Татарова в "решении проблем "Укрбуда". При этом последний, с его слов, способствует снятию с Микитася всех обвинений о похищении человека. Глава "Укрбуда" утверждает, что замглавы ОП работает над фабрикацией дела в отношении него и  Дмитрия Федотенкова, который в 2019 году стал совладельцем холдинга, и, таким образом, "требовать несуществующие украденные 100 млн долларов".


Руководитель строительной корпорации заявил журналистам, что лично он и его семья получают угрозы. В то же время несколько уголовных дел относительно угроз убийством и похищения его сына не рассматриваются в течение нескольких лет, добавил он.


"Татаров, имея влияние на всю правоохранительную систему страны, не дает ход этим делам, защищает Микитася, более того, помогает в противоправных действиях против меня в пользу Микитася", — цитирует Майбороду СМИ.


Глава "Укрбуда" считает, что на якобы украденные в компании деньги Микитась в настоящее время занимается подкупом чиновников, правоохранительных органов и даже политиков топ-уровня. Последнее Майборода в том числе объясняет тем, что Микитась во время последних выборов в Раду "пожертвовал" партии "Слуга народа" 1,2 млн долл. и партии "Батькивщина" 500 тыс. долл.


Майборода заявил, что дал показания и передал бухгалтерские документы, якобы подтверждающие воровство Микитасем 90% бюджетных денег на проекте строительства военных складов. В будущем он намерен предоставить свидетельства и против замглавы ОП Татарова. Потенциальный успех этих дел он связывает со степенью влияния, которые может оказать на них Татаров.



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