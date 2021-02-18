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Вавриш хочет застроить промзону между Подолом и Почайной и начал кампанию против местных предприятий, - СМИ

Жителям столицы пытаются "продать" изменения в Генплан, которые могут лишить Киев поступлений в бюджет, а киевлян - рабочих мест

сегодня, 15:22
Автор:

Станислав Молчанов

Компания SAGA Development киевского застройщика Андрея Вавриша хочет застроить промзону в районе Подола и Почайной и начала компанию против работающих там предприятий. Об этом говорится в статье "Апострофа" - "Киевский генплан: шаг к порядку или масштабная афера застройщиков".

Вавриш хочет застроить промзону между Подолом и Почайной и начал кампанию против местных предприятий, - СМИ

Андрей Вавриш - фото из открытых источников

В частности автор материала отмечает, что под прикрытием слоганов "стимулирования инновационной экономики" и "борьбы за улучшение экологии" жителям столицы пытаются "продать" изменения в Генплан, которые могут лишить Киев поступлений в бюджет, а киевлян — рабочих мест.

Дело в том, что строительство нового жилья (а согласно новому Генплану, к 2040 году количество жилья должно вырасти, чуть ли не вдвое) происходит в основном за счет так называемой "реновации деградирующих промзон". Однако само это понятие вызывает у авторов материала много вопросов. 

"Например, в перечень этих самых "деградирующих промзон" попал ряд действующих успешных предприятий. Причем, действующих совсем не на бумаге: это крупные налогоплательщики, которые обеспечивают городской бюджет деньгами, а киевлян – работой", — говорится в статье.

В частности, к числу "деградирующих промзон" причислили территорию киевского фармацевтического завода "Фармак" на Подоле. Это при том, что предприятие входит в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Украины и на нем работает 2700 сотрудников.

К территории "Фармака" на Подоле, как пишут авторы материала, давно присматривается SAGA Development одиозного застройщика Андрея Вавриша. Именно он в интервью открыто упоминал, что работает с использованием "мотивации" за разрешение на застройку (мол, у него "не было выбора"). А 26 января нынешнего года ГБР вручило подозрение, обвинив в пособничестве в растрате и незаконном завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением (ст. 191 ч. 5 УК).

Также авторы материала приводят пример еще одной "деградирующей промзоны" возле Южного моста, известную как Теличка.

"На Теличке работают комбинат "Будіндустрія" (производит, в частности, бетонные трубы для канализации и водоснабжения), АО "ЗЗБК ім. Ковальської", ЗЖК №1, Киевский деревообрабатывающий комбинат (производит качественную мебель). Эти предприятия, дающие работу многим тысячам киевлян и сотни миллионов гривен в киевский бюджет, тоже вложили огромные средства в экологическую безопасность", — говорится в материале.

Как отмечают авторы, беда этих "деградирующих промзон" в том, что они расположены в очень привлекательных для застройщиков местах. На правом берегу — "Подольско-Куреневский" промрайон (891 га), "Нивки" (560 га), "Теличка" (424 га), "Отрадный" (400 га), промзоны"Пирогово" (171 га) и "Корчувате" (80 га). Самые большие промышленные зоны на левом берегу —  "Дарницкий" (460 га), "Днепровский" (380 га), "Троещина" (316 га) и промзона"Бортничи" (324 га).


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Источник: https://apostrophe.ua/article/society/kiev/2021-02-18/kievskiy-genplan-shag-k-poryadku-ili-masshtabnaya-afera-zastroyschikov/37982?fbclid=IwAR1jCjbaLxLWCcTipmFNKOsYR6KzyY5JvWnhkYTTEjiUb1004v700Q50la4
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