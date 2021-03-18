Аграрии теряют урожай и прибыль из-за дефицита мощностей хранения: как решить проблему

В результате недостатка элеваторов и низкого качества части из имеющихся, потери урожая составляют от 15 до 30% в год, утверждают аналитики компании Pro Consulting. Анализ рынка зернохранилищ в Украине свидетельствует о наличии в стране около 800 сертифицированных элеваторов, общая емкость которых позволяет хранить примерно 33,8 млн тонн зерна, что почти вдвое меньше урожая, что собирается ежегодно.

Аграрии теряют урожай и прибыль из-за дефицит мощностей хранения - фото из открытых источников

Кто должен контролировать эти процессы, строить и модернизировать элеваторы? Чем может обернуться такая ситуация для экономики? И как решить проблему? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответил Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР).

"В этом году из-за меньших объемов урожая проблем с его хранением и логистикой у аграриев не было. Однако сама проблема нехватки зернохранилищ действительно актуальна, и в урожайные годы она проявляется на полную. Конечно, аграрии нуждаются в большем количестве элеваторов, однако, нужно понимать, строить их долго и затратно.

Это дорогостоящие инвестиции, которые сегодня могут себе позволить разве что крупные агрохолдинги, имеющие возможность привлекать дешевые кредиты из Европы. Малый и средний аграрный бизнес в разрезе одного хозяйства на такое рассчитывать не может. Однако выходом для них может стать объединение в кооперативы. И уже через них привлекать средства на строительство элеваторов на региональном уровне. То есть агропроизводители, объединившись, аккумулируют часть собственных средств, а часть могут привлекать из международных учреждений под небольшие проценты. Так работает, например, Европейский банк реконструкции и развития: заемщик может рассчитывать на дешевый кредит, если вкладывает определенную часть собственных ресурсов.

Вторая проблема — подключение к электросетям. Сегодня эта процедура настолько сложная и во многих случаях непонятна, что проходят месяца, прежде чем удастся ввести объект в эксплуатацию. В настоящее время ведется работа по упрощению процедуры присоединения к электросетям. К ней присоединились многие профильные эксперты и организации. ВАР как организация, объединяющая малых и средних аграриев, и которой непосредственно известны все проблемы, связанные с этим вопросом, также предоставила свои предложения. В ближайшее время должны состояться общественные слушания по данному вопросу, во время которых и будут рассматриваться предложенные экспертами изменения. Надеемся, их поддержат и процедура присоединения к электросетям значительно упростится, что в свою очередь, облегчит ввод в эксплуатацию производственных мощностей, в том числе и элеваторов".

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