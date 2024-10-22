Аграрии Украины завершили посев озимых культур: какая площадь

В Украине идет активная кампания по посеву озимых культур, в результате которой уже засеяно 5,37 млн га. Аграрии продолжают работать во всех регионах страны, закладывая основы для будущего урожая. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Посев озимых культур. Фото из открытых источников

Наибольшие объемы посевов приходятся на озимые зерновые, в частности, пшеницу, ячмень и рапс.

На сегодняшний день украинские аграрии успешно завершили посев озимых культур на площади 5,37 млн га. Среди них озимые зерновые занимают 4,33 млн га, в то время как площадь, засеянная озимым рапсом, составляет 1 млн га.

По данным Министерства аграрной политики, объемы посева распределяются следующим образом:

озимая пшеница — 3,8 млн га,

озимый ячмень — 421,3 тыс. га,

озимая рожь — 62,5 тыс. га,

озимый рапс – 1,048 млн га.

Особенно активны аграрии Тернопольщины, которые уже завершили сев озимых зерновых. Среди лидеров по объему сева озимых на зерно также выделяются аграрии Волыни с 161,1 тыс. га (97,3%), Черниговщины – 193,2 тыс. га (97,2%) и Полтавщины – 238,2 тыс. га ( 95,8%). Всего же 11 областей страны уже завершили сев озимого рапса, подтверждая свою готовность к следующему аграрному сезону.

Напомним, в сентябре украинским аграриям было начислено 25% компенсации за приобретенную в августе сельхозтехнику и оборудование отечественного производства, что составляет 98,5 миллиона гривен.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль провел важные переговоры с Федеральным министром сельского хозяйства Германии Джемом Оздемиром в рамках международной конференции "Хлеб мира 2024". Основными темами встречи стали поддержка аграрного сектора и противодействие российским атакам на сельское хозяйство.

Также "Комментарии" писали, что в Украине был заключен первый контракт на разминирование сельскохозяйственных земель в рамках государственной программы. Об этом сообщила Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр и Министр экономики Украины, во время четвертого заседания Секторальной рабочей группы по противоминной деятельности. Центр гуманитарного разминирования подписал соглашение с победителем аукциона – оператором противоминной деятельности "Украинские сервисы разминирования". Этот оператор будет разминировать площадь 86 гектаров в Шевченковской общине Николаевской области.