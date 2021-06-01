Агрохолдинг «Кернел» вступил в конфликт с ОТГ в Черниговской области

Как сообщает "Агравери", в Черниговской области между представителями Крутивской ОТО и агрохолдингом "Кернел" начался конфликт. Претензия местных фермеров и жителей в том, что "Кернел", вроде бы, собирается строить в их регионе химическое предприятие, не интересуясь мнением населения.



ОТГ в Черниговской области выступает против строительства завода минудобрений. Фото: pixabay.com

"В течение последних 1,5-2 месяцев начали появляться слухи о том, что компания "Кернел" планирует строительство узла или завода по изготовлению жидких минеральных удобрений. Однако представитель предприятия "Дружба-Нова" Виталий Давыдов опроверг эту информацию", — рассказывает председатель Крутивской территориальной громады Олег Бузун.

Впрочем, совсем скоро на территории ОТГ таки началось строительство завода по производству удобрений, на которое у компании не было соответствующего разрешения. Интересно, что староста громады даже составлял докладную об инциденте.

Учитывая резонанс события, в Крутах было решено провести общественные слушания. Мероприятие организовали еще в марте 2021 года, пригласив на него представителей агрохолдинга "Кернел". Впрочем, бизнесмены на встречу с местными жителями не явились.

"ОТГ через форму общественных слушаний выразила требование к компании "Дружба-Нова" о запрете строительства узла по изготовлению жидких минеральных удобрений. Громада выразила также ряд других требований, касающихся деятельности компании на территории ОТГ, а именно: движение тяжелого транспорта, использование воды, обработка полей и т.д.", — передает "Агравери" слова Олега Бузуна.

Стоит отметить, что это не первый конфликт, в котором фигурирует агрохолдинг "Кернел". Как сообщает "Обозреватель", предыдущий инцидент произошел еще в 2019 году с СП "Агродом", с которым у холдинга было соглашение об обеспеченной ссуде. Однако, по мнению представителей "Агродома", юристы "Кернела" использовали договор для недружественного поглощения компании.

"В 2020 году контроль над 76% СП "Агродом" перешел к структурам и лицам, связанным с "Кернелом". Валентина Давыденко, которой принадлежит 100% собственности на предприятие, никакой компенсации за потерянные корпоративные права не получила", — цитирует "Обозреватель" юристов, ведущих дело.

Также, как сообщает издание, представители Давыденко утверждают, что "Кернел" фактически присвоил себе урожай 2020 года.

"Площади было засеяно еще до перехода компании под контроль "Кернела". Был собран рекордный урожай, выручка от которого составляет 25-32 млн долларов. Но менеджмент "Кернела" задекларировал убытки. Это произошло впервые в истории "Агродома". Более того, долг компании вырос до 1,3 млрд грн", — пишут журналисты "Обозревателя", ссылаясь на юристов компании.

Следует отметить, что в настоящее время из-за конфликта между холдингом "Кернел" и представителями семьи Давыденко продолжается сразу два судебных процесса. Кроме того, по информации "Обозревателя", представители семьи готовят пакет документов для Совета национальной безопасности и обороны.

Отметим, что, как передает "Судебно-юридическая газета", в СНБО анонсировали введение санкций против тех, кто бесплатно массово приватизировал землю и осуществлял другие махинации с ней.

Справка. Крутивская ОТГ — территориальная громада в Нежинском районе Черниговской области.

СП "Агродом" — предприятие в Черниговской области, созданное с целью производства (выращивания), переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, осуществления экспортно-импортных операций, коммерческой, производственной, посреднической, маркетинговой и торговой деятельности, а также предоставления услуг в различных сферах.

Компания была создана при непосредственном участии Валерия Давыденко, бывшего народного депутата, который трагически погиб в мае 2020 года. По мнению нардепа Сергея Шахова, Давыденко был убит. Как отметил политик на личной Facebook-странице, для власти должно быть честью расследование обстоятельств смерти Давыденко и привлечение виновных к ответственности.

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