АПК в Украине: что нужно сделать, чтобы увеличить продуктивность аграриев

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Владимир Лавский
Как прогнозируемые, так и внезапные засухи, заморозки, другие природные катаклизмы наносят серьезный ущерб украинскому АПК. "Комментарии" узнали у экспертов, как его адаптировать к изменениям климата и что нужно сделать как самим аграриям, так и на государственном уровне для улучшения ситуации.
Председатель Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Андрей Дикун напоминает, что аграрии юга Одесской области в этом году из-за небывалой засухи потеряли урожай и озимых, и яровых культур.
"Сейчас Кабмин учел предложение ВАР о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части отмены начисления обязательств по НДС для агропроизводителей в случаях форс-мажорных обстоятельств (потеря урожая, падеж поголовья). Вместе с тем, к решению данной проблемы надо подходить комплексно", – уверен председатель ВАР.
По его словам, должна быть разработана и воплощена в жизнь национальная программа орошения в Украине. В этом плане важным является вопрос государственной поддержки сельского хозяйства. Необходимо защитить действующих инвесторов и создать условия, чтобы аграрии не боялись инвестировать средства в орошение.
"Поэтому первое, что необходимо сделать, - это принять закон об объединении водопользователей (ОИК), которые смогут принимать на свой баланс элементы оросительной системы и развивать их, инвестируя средства, – подчеркивает Андрей Дикун. – Но для успеха этой инициативы нужно, чтобы заработал закон о консолидации земель".
Также эксперт считает необходимым внедрять в Украине страхование доходов сельхозпроизводителей, которое успешно действует в других странах.
"Суть в том, что аграрии страхуют не урожай, а свой доход, который они планируют получить, реализовав этот урожай. Такой подход позволяет агропроизводителю работать планово и стабильно", – говорит Андрей Дикун.
Он подчеркивает, что сейчас ВАР поддержала своих участников из Одесской области, предоставив часть семян для посевной. Участники ВАР из всех регионов присоединились к этой инициативе. Одни перечисляли средства, на которые централизованно были закуплены семена, другие предоставляли зерно.
Эксперт ОО "Экодия" Анна Даниляк уверена, что климатическая проблема, от которой страдает АПК, - комплексная. И решать ее нужно на всех уровнях: от индивидуальных хозяйств - до национальной политики.
"На общегосударственном уровне нужна амбициозная климатическая политика, – подчеркивает Анна Даниляк. – Следует значительно сокращать выбросы парниковых газов. Везде, включая АПК. Это важно делать, иначе климатический кризис будет усугубляться. И то, что происходит сейчас, покажется цветочками. Плюс – необходимо адаптироваться к изменениям, которые уже произошли. И тут также нужна государственная стратегия, по каждой отрасли".
Представитель "Экодии" отмечает, что в 2019 году, когда у нас еще было Министерство аграрной политики, им предпринимались попытки продумать стратегию адаптации к изменениями климата. Но всё заглохло, когда министерства объединили.
"Следует прекратить бездумные распашки и внесение минеральных удобрений. Сосредоточиться на водосбережении, – говорит Анна Даниляк. – Особенно это касается юга, где из-за засухи в некоторых хозяйствах были потеряны посевы. На уровне хозяйств важно внедрять лучшие сельхоз-практики, сх-технологии. А на государственном уровне - имплементировать нитратную директиву (более разумно обращаться с отходами животного производства) и директиву по предотвращению промышленного загрязнения".
Нестабильные погодные условия, резкие перепады температур, засухи, ливневые дожди и прочие природные катаклизмы негативно сказываются на работе предприятий агропромышленного комплекса. Одной из характерных особенностей изменения климата в Украине стали случаи резкого изменение погодных условий на региональном уровне. На это обращает внимание Евгений Колишевский, исполнительный директор общественной экологической организации "Голос Природы" (г.Каменское).
В таких условиях, отмечает эксперт, сложно планировать сельскохозяйственную деятельность. Организация "Голос Природы" считает, что начинать решать эту проблему нужно с повышения качества метеорических прогнозов и глубокого научного анализа происходящих климатических изменений.
"В последние два-три года в Украине количество метеорических постов сократилось, – говорит Евгений Колишевский. – Это было сделано с целью оптимизации расходов государственного бюджета. На практике это привело к некоренным метеорологическим прогнозам и невозможности оперативно информировать о погодных изменениях на региональном уровне".
По мнению эксперта, в сложившейся ситуации необходимо за счет средств местных бюджетов восстанавливать работу закрытых метеорологических постов наблюдения или увеличивать их количество.
Евгений Колишевский поясняет: "Проблема Украины в том, что мы не хотим тратить деньги на науку. Необходимо заказывать в аграрных институтах исследования о том, как сельскохозяйственному сектору адаптироваться к новым климатическим условиям. Эти исследования могу оплачивать, как корпорации, так и государство. Лучше, чтобы государство. Тогда полученные данные и рекомендации будут доступны для общественности".
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