АПК в Украине: что нужно сделать, чтобы увеличить продуктивность аграриев

Как прогнозируемые, так и внезапные засухи, заморозки, другие природные катаклизмы наносят серьезный ущерб украинскому АПК. "Комментарии" узнали у экспертов, как его адаптировать к изменениям климата и что нужно сделать как самим аграриям, так и на государственном уровне для улучшения ситуации.

"Необходимо страховать доход сельхозпроизводителей"

Председатель Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Андрей Дикун напоминает, что аграрии юга Одесской области в этом году из-за небывалой засухи потеряли урожай и озимых, и яровых культур.

"Сейчас Кабмин учел предложение ВАР о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части отмены начисления обязательств по НДС для агропроизводителей в случаях форс-мажорных обстоятельств (потеря урожая, падеж поголовья). Вместе с тем, к решению данной проблемы надо подходить комплексно", – уверен председатель ВАР.

По его словам, должна быть разработана и воплощена в жизнь национальная программа орошения в Украине. В этом плане важным является вопрос государственной поддержки сельского хозяйства. Необходимо защитить действующих инвесторов и создать условия, чтобы аграрии не боялись инвестировать средства в орошение.

"Поэтому первое, что необходимо сделать, - это принять закон об объединении водопользователей (ОИК), которые смогут принимать на свой баланс элементы оросительной системы и развивать их, инвестируя средства, – подчеркивает Андрей Дикун. – Но для успеха этой инициативы нужно, чтобы заработал закон о консолидации земель".

Также эксперт считает необходимым внедрять в Украине страхование доходов сельхозпроизводителей, которое успешно действует в других странах.

"Суть в том, что аграрии страхуют не урожай, а свой доход, который они планируют получить, реализовав этот урожай. Такой подход позволяет агропроизводителю работать планово и стабильно", – говорит Андрей Дикун.

Он подчеркивает, что сейчас ВАР поддержала своих участников из Одесской области, предоставив часть семян для посевной. Участники ВАР из всех регионов присоединились к этой инициативе. Одни перечисляли средства, на которые централизованно были закуплены семена, другие предоставляли зерно.

"Следует прекратить бездумные распашки"

Эксперт ОО "Экодия" Анна Даниляк уверена, что климатическая проблема, от которой страдает АПК, - комплексная. И решать ее нужно на всех уровнях: от индивидуальных хозяйств - до национальной политики.

"На общегосударственном уровне нужна амбициозная климатическая политика, – подчеркивает Анна Даниляк. – Следует значительно сокращать выбросы парниковых газов. Везде, включая АПК. Это важно делать, иначе климатический кризис будет усугубляться. И то, что происходит сейчас, покажется цветочками. Плюс – необходимо адаптироваться к изменениям, которые уже произошли. И тут также нужна государственная стратегия, по каждой отрасли".

Представитель "Экодии" отмечает, что в 2019 году, когда у нас еще было Министерство аграрной политики, им предпринимались попытки продумать стратегию адаптации к изменениями климата. Но всё заглохло, когда министерства объединили.

"Следует прекратить бездумные распашки и внесение минеральных удобрений. Сосредоточиться на водосбережении, – говорит Анна Даниляк. – Особенно это касается юга, где из-за засухи в некоторых хозяйствах были потеряны посевы. На уровне хозяйств важно внедрять лучшие сельхоз-практики, сх-технологии. А на государственном уровне - имплементировать нитратную директиву (более разумно обращаться с отходами животного производства) и директиву по предотвращению промышленного загрязнения".

"Проблема в том, что мы не хотим тратить деньги на науку"

Нестабильные погодные условия, резкие перепады температур, засухи, ливневые дожди и прочие природные катаклизмы негативно сказываются на работе предприятий агропромышленного комплекса. Одной из характерных особенностей изменения климата в Украине стали случаи резкого изменение погодных условий на региональном уровне. На это обращает внимание Евгений Колишевский, исполнительный директор общественной экологической организации "Голос Природы" (г.Каменское).

В таких условиях, отмечает эксперт, сложно планировать сельскохозяйственную деятельность. Организация "Голос Природы" считает, что начинать решать эту проблему нужно с повышения качества метеорических прогнозов и глубокого научного анализа происходящих климатических изменений.

"В последние два-три года в Украине количество метеорических постов сократилось, – говорит Евгений Колишевский. – Это было сделано с целью оптимизации расходов государственного бюджета. На практике это привело к некоренным метеорологическим прогнозам и невозможности оперативно информировать о погодных изменениях на региональном уровне".

По мнению эксперта, в сложившейся ситуации необходимо за счет средств местных бюджетов восстанавливать работу закрытых метеорологических постов наблюдения или увеличивать их количество.

Евгений Колишевский поясняет: "Проблема Украины в том, что мы не хотим тратить деньги на науку. Необходимо заказывать в аграрных институтах исследования о том, как сельскохозяйственному сектору адаптироваться к новым климатическим условиям. Эти исследования могу оплачивать, как корпорации, так и государство. Лучше, чтобы государство. Тогда полученные данные и рекомендации будут доступны для общественности".

Как ранее сообщали "Комментарии", аграрии планируют выйти на протесты против квотирования импорта минеральных удобрений.

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