logo

BTC/USD

62631.39

ETH/USD

2572.90

LTC/USD

67.09

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

46.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес Агро Болгария боится украинских яиц: хотят обратиться в ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Болгария боится украинских яиц: хотят обратиться в ЕС

Болгария хочет запретить импорт украинских яиц

сегодня, 14:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Болгария намерена обратиться в Европейский Союз с просьбой остановить импорт яиц из Украины. Эту инициативу Болгария поднимет на предстоящем заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства, которое состоится 23 сентября в Брюсселе.

Болгария боится украинских яиц: хотят обратиться в ЕС

Украинские яйца. Фото из открытых источников

Министр сельского хозяйства Болгарии Георгий Тахов заявил, что украинские яйца стали проблемой. По его словам, импорт украинских яиц создает неблагоприятные условия для болгарских фермеров, нарушая конкурентную среду на местном рынке.

Георгий Тахов заявил, что Болгария имеет право на применение защитных мер, если импорт превышает определенные Европейской комиссией лимиты. Министр подтвердил, что Болгария уже включила яйца в список товаров с повышенными пошлинами и стремится добиться их полного запрета на заседании Совета ЕС.

"Когда импорт определенного вида продукции или товара – овощей, мяса, яиц – достигает определенных лимитов, которые ЕК очертила заранее, тогда мы можем активировать механизм запрета их импорта. Сейчас мы делаем это для яиц", – пояснил болгарский министр.

ЕС весной создал механизм предохранителей для ограничения свободной торговли с Украиной. В июне этот механизм был применен впервые и распространился на украинский овес, впоследствии ограничение распространилось на мед и сахар из Украины. Например, запущенный с 21 августа механизм защитных пошлин для украинского меда будет действовать для всего импорта продукции до начала июня 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры не могут выдержать конкуренцию с украинскими продуктами и заговорили об организации новых протестов на границе.

Также "Комментарии" писали о том, что в ЕС сделали заявление, будут ли отправлять украинских беженцев призывного возраста в Украину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.24plovdiv.bg/novini/article/18928627
Теги:

Новости

Все новости