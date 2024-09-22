Болгария боится украинских яиц: хотят обратиться в ЕС

Болгария намерена обратиться в Европейский Союз с просьбой остановить импорт яиц из Украины. Эту инициативу Болгария поднимет на предстоящем заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства, которое состоится 23 сентября в Брюсселе.



Украинские яйца. Фото из открытых источников

Министр сельского хозяйства Болгарии Георгий Тахов заявил, что украинские яйца стали проблемой. По его словам, импорт украинских яиц создает неблагоприятные условия для болгарских фермеров, нарушая конкурентную среду на местном рынке.

Георгий Тахов заявил, что Болгария имеет право на применение защитных мер, если импорт превышает определенные Европейской комиссией лимиты. Министр подтвердил, что Болгария уже включила яйца в список товаров с повышенными пошлинами и стремится добиться их полного запрета на заседании Совета ЕС.

"Когда импорт определенного вида продукции или товара – овощей, мяса, яиц – достигает определенных лимитов, которые ЕК очертила заранее, тогда мы можем активировать механизм запрета их импорта. Сейчас мы делаем это для яиц", – пояснил болгарский министр.

ЕС весной создал механизм предохранителей для ограничения свободной торговли с Украиной. В июне этот механизм был применен впервые и распространился на украинский овес, впоследствии ограничение распространилось на мед и сахар из Украины. Например, запущенный с 21 августа механизм защитных пошлин для украинского меда будет действовать для всего импорта продукции до начала июня 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры не могут выдержать конкуренцию с украинскими продуктами и заговорили об организации новых протестов на границе.

Также "Комментарии" писали о том, что в ЕС сделали заявление, будут ли отправлять украинских беженцев призывного возраста в Украину.