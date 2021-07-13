logo
Русский Українська

BTC/USD

33194.54

ETH/USD

2029.89

LTC/USD

133.32

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес Агро Бойкот "Кернел": кто и почему призывает министра Лещенко игнорировать компанию
commentss НОВОСТИ Все новости

Бойкот "Кернел": кто и почему призывает министра Лещенко игнорировать компанию

Вдова погибшего нардепа Давыденко выступает против агрхолдинга «Кернел»

сегодня, 13:09
Автор:

Станислав Молчанов

Людмила Давыденко, вдова погибшего депутата Валерия Давыденко, открыто призвала министра агропромышленного косплекс Украины Романа Лещенко игнорировать меры агрохолдинга "Кернел". Прежде всего это касается собрания, запланированного на 15 июля в с. Фарбованое Киевской области.

Бойкот "Кернел": кто и почему призывает министра Лещенко игнорировать компанию

Людмила Давыденко высказалась против "Кернел". Фото из открытых источников

Как Давыденко отметила на собственной Facebook-странице, "Кернел" может принести государственным деятелям и другим публичным лицам значительные риски для репутации.

"Я призываю Вас отказаться от участия в мероприятии, которое, для решения своих пиар-задач, организует один из самых участников украинского аграрного рынка!" — пишет Людмила.

По ее мнению, поддержка мероприятия "Кернел" выразит поддержку самой компании.

"Приняв участие в "аграрном ринге", Вы, тем самым, дадите повод компании, которая грубо нарушает закон, реализует курс на монополизацию аграрного рынка страны, пренебрегает правами фермеров, утверждать, что ее действия находят поддержку со стороны государства", — подчеркнула вдова политика.

Бойкот ”Кернел”: кто и почему призывает министра Лещенко игнорировать компанию - фото 2
Бойкот ”Кернел”: кто и почему призывает министра Лещенко игнорировать компанию - фото 3
Бойкот ”Кернел”: кто и почему призывает министра Лещенко игнорировать компанию - фото 4

Также Людмила Давыденко напомнила министру его слова по борьбе с нарушителями земельного права.

"Выступая на Всеукраинском форуме" Украина 30. Земля", Вы заявили, что СНБО готовит санкции против компаний и лиц, что несправедливо получают право на пользование землей. Уверена, "Кернел" и ее владелец Андрей Веревский должны быть рассмотрены в качестве кандидатов на включение в санкционные списки!" — отметила Давыденко.

Кроме министра, она обратилась и к другим публичным лицам, которые могут принять участие в запланированном "Кернел" мероприятии.

"Я призываю других потенциальных участников "ринга" — Тимофея Милованова, Игоря Мазепу, Андрея Онистрата, Николая Горбачева, Екатерину Конащук, Ивана Слободяника, Михаила Соколова — также отказать "Кернел". Неправомерные захватнические действия должны получить справедливую оценку от профессионалов и общественности! — утверждает Людмила Давыденко —- Украине нужны качественный и прозрачный рынок земли, цивилизованные отношения в аграрном секторе, равные права всех сельскохозяйственных производителей, а не диктат агробаронов!"


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100002486580963/posts/4152746908151488/?d=n
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ