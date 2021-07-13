Бойкот "Кернел": кто и почему призывает министра Лещенко игнорировать компанию

Людмила Давыденко, вдова погибшего депутата Валерия Давыденко, открыто призвала министра агропромышленного косплекс Украины Романа Лещенко игнорировать меры агрохолдинга "Кернел". Прежде всего это касается собрания, запланированного на 15 июля в с. Фарбованое Киевской области.



Людмила Давыденко высказалась против "Кернел". Фото из открытых источников

Как Давыденко отметила на собственной Facebook-странице, "Кернел" может принести государственным деятелям и другим публичным лицам значительные риски для репутации.

"Я призываю Вас отказаться от участия в мероприятии, которое, для решения своих пиар-задач, организует один из самых участников украинского аграрного рынка!" — пишет Людмила.

По ее мнению, поддержка мероприятия "Кернел" выразит поддержку самой компании.

"Приняв участие в "аграрном ринге", Вы, тем самым, дадите повод компании, которая грубо нарушает закон, реализует курс на монополизацию аграрного рынка страны, пренебрегает правами фермеров, утверждать, что ее действия находят поддержку со стороны государства", — подчеркнула вдова политика.

Также Людмила Давыденко напомнила министру его слова по борьбе с нарушителями земельного права.

"Выступая на Всеукраинском форуме" Украина 30. Земля", Вы заявили, что СНБО готовит санкции против компаний и лиц, что несправедливо получают право на пользование землей. Уверена, "Кернел" и ее владелец Андрей Веревский должны быть рассмотрены в качестве кандидатов на включение в санкционные списки!" — отметила Давыденко.

Кроме министра, она обратилась и к другим публичным лицам, которые могут принять участие в запланированном "Кернел" мероприятии.

"Я призываю других потенциальных участников "ринга" — Тимофея Милованова, Игоря Мазепу, Андрея Онистрата, Николая Горбачева, Екатерину Конащук, Ивана Слободяника, Михаила Соколова — также отказать "Кернел". Неправомерные захватнические действия должны получить справедливую оценку от профессионалов и общественности! — утверждает Людмила Давыденко —- Украине нужны качественный и прозрачный рынок земли, цивилизованные отношения в аграрном секторе, равные права всех сельскохозяйственных производителей, а не диктат агробаронов!"

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