Цена на огурцы подскочила вдвое: известна причина

В Украине по сравнению с 2019 годом существенно выросли в цене огурцы. Это произошло по ряду причин, рассказала "Комментариям" руководитель департамента "Маркетинг-Аналитика" в Оптовом Рынке "Шувар" Татьяна Гетьман.

Так, огурцы рванули в цене примерно на 50%, по сравнению с прошлым годом. Сейчас цена на них колеблется от 17 до 23 грн/кг.

"Урожай хуже из-за сокращения площадей и неудовлетворительной урожайности – вследствие погодного фактора, - говорит эксперт. - В некоторых хозяйствах из-за избыточной влаги в начале лета и холодной погоды огурцы вообще не взошли. Затем началась жара. А площади меньшие – из-за непонятной ситуации со сбытом. Закрытие рынков на карантин в апреле очень напугало фермеров - это же главный канал сбыта их урожая".

Добавим, что зато в Украине подешевел "борщевой набор". Картофель на рынках сейчас продают в среднем по16 грн/кг, что на 7% дешевле, чем в прошлом году, лук репчатый по 12,5 грн, что ниже прошлого года примерно на треть. Свекла стоит около 7,5 грн/кг, что в 2,6 раза дешевле, чем годом ранее. Морковь подешевела на 39,3% и стоит в районе 12,5 грн/кг, капуста продается примерно по 8 грн/кг, что на 17,4% дешевле, чем в 2019-м.

"Что касается "борщевого набора", тут всё просто: площади стали больше. Ведь последние два года цены были для фермеров удовлетворительные, а по некоторым позициям (лук в сезоне 2018/2019, картофель в сезоне 2019/2020) - рекордно высокие. И мы импортировали эту продукцию. Неудивительно, что в этом году предложений по этим позициям стало больше", - сказала Гетьман.

Тогда как по фруктам на осень (яблоки и груши) выводы пока делать рано, рассказала эксперт. Но фермеры уже отмечают урожайность ниже, чем средняя за 5 лет. Опять же – из-за холодной весны и дождей не было цветения на опыление.

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал, как изменится цена на газ в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!