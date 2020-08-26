Цена на огурцы подскочила вдвое: известна причина

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Таисия Ерохина
В Украине по
сравнению с 2019 годом существенно выросли в цене огурцы. Это произошло по ряду
причин, рассказала
"Комментариям" руководитель департамента
"Маркетинг-Аналитика" в Оптовом Рынке "Шувар" Татьяна
Гетьман.
Так, огурцы рванули
в цене примерно на 50%, по сравнению с прошлым годом. Сейчас цена на них колеблется
от 17 до 23 грн/кг.
"Урожай хуже из-за
сокращения площадей и неудовлетворительной урожайности – вследствие погодного
фактора, - говорит эксперт. - В некоторых хозяйствах из-за избыточной влаги в
начале лета и холодной погоды огурцы вообще не взошли. Затем началась жара. А
площади меньшие – из-за непонятной ситуации со сбытом. Закрытие рынков на
карантин в апреле очень напугало фермеров - это же главный канал сбыта их
урожая".
Добавим, что зато в
Украине подешевел "борщевой набор". Картофель на рынках сейчас продают в
среднем по16 грн/кг, что на 7% дешевле, чем в прошлом году, лук репчатый по
12,5 грн, что ниже прошлого года примерно на треть. Свекла стоит около 7,5
грн/кг, что в 2,6 раза дешевле, чем годом ранее. Морковь подешевела на 39,3% и
стоит в районе 12,5 грн/кг, капуста продается примерно по 8 грн/кг, что на
17,4% дешевле, чем в 2019-м.
"Что касается
"борщевого набора", тут всё просто: площади стали больше. Ведь
последние два года цены были для фермеров удовлетворительные, а по некоторым
позициям (лук в сезоне 2018/2019, картофель в сезоне 2019/2020) - рекордно
высокие. И мы импортировали эту продукцию. Неудивительно, что в этом году
предложений по этим позициям стало больше", - сказала Гетьман.
Тогда как по
фруктам на осень (яблоки и груши) выводы пока делать рано, рассказала эксперт.
Но фермеры уже отмечают урожайность ниже, чем средняя за 5 лет. Опять же –
из-за холодной весны и дождей не было цветения на опыление.
Напомним, ранее
эксперт спрогнозировал, как изменится цена
на газ в Украине.
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