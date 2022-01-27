Цены на продукты в Украине: что подорожает и подешевеет в феврале

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Елизавета Черных
Прогноз продуктовых цен на февраль: что и под влиянием каких факторов может подорожать/подешеветь в Украине? С этим вопросом издание "Комментарии" обратилось к экспертам.
Цены на продукты в Украине. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк
Экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак сообщил, что на февраль по плодоовощной продукции прогнозируется лишь рост цен. Причём почти на все местные позиции.
Он подчеркивает, что рост цен на импорт стимулирует девальвация гривны. Поэтому импортные овощи и фрукты также могут вырасти в цене.
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко также считает, что в феврале резко могут подорожать тепличные овощи. Процентов на 30.
Фрукты, среди которых сейчас, учитывая зиму, много импортных, также подорожают, уверяет Александр Охрименко.
А вот мясо, по его мнению, дорожать не будет.
Хлебо-булочные изделия, по его мнению, дорожать в феврале не должны, т.к. производителям правительство дало возможность приобретать дешевый газ. Но есть риски, что, несмотря на это, цены на данный вид продукции вырастут на 10-15%. Что-что, а поводы для этого у нас находить умеют, подчеркивает эксперт.
"Молочка существенно дорожать не будет. Ее переизбыток. Некуда продавать, – уверяет Александр Охрименко. – Так что радикальных перемен тут быть не должно".
Ранее эксперты для портала "Комментарии" озвучили экономический прогноз для Украины на февраль.
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