Цены на продукты в Украине: что подорожает и подешевеет в феврале

Прогноз продуктовых цен на февраль: что и под влиянием каких факторов может подорожать/подешеветь в Украине? С этим вопросом издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Цены на продукты в Украине. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Рост цен на импорт стимулирует девальвация гривны

Экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак сообщил, что на февраль по плодоовощной продукции прогнозируется лишь рост цен. Причём почти на все местные позиции.

"Не исключено, что может несколько стабилизироваться цена на капусту, если пойдёт импорт дешёвой капусты из Польши и Центральной Азии", – говорит Андрей Ярмак.

Он подчеркивает, что рост цен на импорт стимулирует девальвация гривны. Поэтому импортные овощи и фрукты также могут вырасти в цене.

"Та же девальвация стимулирует экспорт, например по яблоку. Поэтому и яблоко также может подорожать и по этой причине", – отмечает Андрей Ярмак.

Мясо дорожать не будет. Праздники закончились, спрос на него упал. Люди переели, что называется



Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко также считает, что в феврале резко могут подорожать тепличные овощи. Процентов на 30.

"Газ им не дотируют, себестоимость резко возрастает", – поясняет эксперт.

Фрукты, среди которых сейчас, учитывая зиму, много импортных, также подорожают, уверяет Александр Охрименко.

"Если курс будет 29 грн за 1 долларов, подорожание фруктов составит 10-15%. Если же гривна стабилизируются, существенного роста цен на них не будет", – уверяет экономист.

А вот мясо, по его мнению, дорожать не будет.

"Праздники закончились, спрос на мясо упал. Люди переели, что называется. Скорее будут скидки, особенно на мясо птицы", – прогнозирует Александр Охрименко.

Хлебо-булочные изделия, по его мнению, дорожать в феврале не должны, т.к. производителям правительство дало возможность приобретать дешевый газ. Но есть риски, что, несмотря на это, цены на данный вид продукции вырастут на 10-15%. Что-что, а поводы для этого у нас находить умеют, подчеркивает эксперт.

"Молочка существенно дорожать не будет. Ее переизбыток. Некуда продавать, – уверяет Александр Охрименко. – Так что радикальных перемен тут быть не должно".

Ранее эксперты для портала "Комментарии" озвучили экономический прогноз для Украины на февраль.

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