Экономический прогноз для Украины на февраль: риски, вызовы и перспективы

Экономическая ситуация в Украине. Эксперты для издания "Комментарии" озвучили прогноз на февраль и ближайшее будущее, а также рассказали, какие существуют риски, угрозы и перспективы.

Экономический прогноз для Украины - фото из открытых источников

Позитивный сценарий станет возможен только в случае активного противодействия российской агрессии. В обратном случае – Украине придется трудно

Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов предупреждает, что следующие три месяца станут для Украины более сложным испытанием, чем весь кризисный 2020 год.

"Рост геополитического напряжения на востоке отпугивает зарубежных инвесторов. Несмотря на то, что вероятность полномасштабного военного конфликта остается низкой, высокая турбулентность остается данностью, с которой украинцам придется смириться", – уверен эксперт.

Первый негативный сигнал – резкий рост стоимости заимствования.

"Доходность украинских еврооблигаций, номинированных в долларе с погашением в сентябре 2022 года выросла с 1 декабря на 19.4% до 25.7% (25 января). Длинные бумаги с погашением в 2033 году торгуются с дисконтом в 21.6% к цене размещения. Рост доходностей затронул внутренний рынок заимствований. Минфин 25 января разместил короткие трехмесячные (3М) гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2.8 млрд грн. Их доходность составляет 11.5%, что на 55 б.п. выше, чем на аукционе 11 января. На прошлом размещении Минфин планировал воздержаться от повышения ставок, однако привлек гривневых ОВГЗ всего на 0.1 млрд грн. В феврале-марте 2022 года выплаты по ОВГЗ составляют 174.3 млрд грн. Обязательства по рефинансированию вынудят Минфин и дальше повышать ставки, чтобы удовлетворить инвесторов, которые опасаются вторжения России", – прогнозирует Адриан Пантюхов.

По его мнению, отток иностранных инвестиций – это вопрос времени. И хоть официальных данных о фактическом оттоке прямых иностранных инвестиций за январь еще нет, по предварительным оценкам, он превысит 500 млн долларов.

"Негативный баланс валюты подкрепляется традиционным избыточным спросом на доллары и евро в периоды нестабильности как стороны физлиц, так и компаний. С начала года курс гривны ослаб на 5.1% до 28.7 UAH/USD. Котировки наличного рынка превышают межбанк – утром 26 января купить доллары можно по 28.81 UAH/USD. С начала года НБУ продал интервенциями свыше $800 млн, чтобы компенсировать нехватку предложения валюты. Нерезиденты продолжают продавать на вторичном рынке украинские ОВГЗ, и конвертироваться в валюту. С 1 декабря их портфель ОВГЗ снизился на 7.4 млрд грн. Пока "танки России не развернутся в другую сторону" курс гривны будет ослабляться и далее, в ближайшие несколько недель гривна может ослабнуть до 29.0-29.2 UAH/USD. Что положительно отразится на снижении расходов у экспортных компаний, но отыграет в росте цен на импортные товары: фрукты, одежда, обувь", – поясняет эксперт.

Периоды смуты открывают и большие возможности, акцентирует Адриан Пантюхов. То же снижение стоимости украинских активов открывает новые возможности для потенциальных инвесторов.

"При стабилизации ситуации на фоне словесных и регуляторных интервенций США или стран ЕС, общей де-эскалации конфликта – Украина сможет быстро наверстать упущенное. Отток инвестиций из страны прекратится и развернется вспять, курс гривны отыграет к фундаментальному уровню 27.5-28.0 UAH/USD, а Минфин опять сможет занимать 3М гривневые кредиты под 10-10.5%. Позитивный сценарий станет возможен только в случае активного противодействия российской агрессии, – отмечает эксперт. – В обратном случае – Украине придется трудно".

В это время не стоит ждать ни больших прорывов ни падений – даже при самых устрашающих кризисных сигналах и явлениях "эффект февраля" может сдержать их губительные влияния

Экономический эксперт Александр Гаврутенко рассуждает так:

"Февраль, наверное, самый скучный месяц в году с экономической точки зрения. Планы на год поставлены, для их реализации еще много времени, праздники закончились, можно спокойно и без суеты раскачиваться, что называется, готовиться выходить с зимней спячки. В это время не стоит ждать ни больших прорывов ни падений – даже при самых устрашающих кризисных сигналах и явлениях "эффект февраля" может сдержать их губительные влияния".

" Так, к примеру, было в 2020 году, – напоминает эксперт. – Тогда в феврале данные о пандемии уже были у всех на виду, но мировые финансовые рынки не реагировали, пока в марте не случилось прозрение. И тогда уже последовали безудержные распродажи. Такая же ситуация формируется и сейчас – для всех очевидные риски российского военного вторжения в Украину, а значит и последующий паралич всей нашей экономической системы. Но реакция на это сдержанная. И, думаю, будет такой оставаться либо до ликвидации этих угроз либо до начала реальных боевых действий".

Оба варианта вряд ли возможны в ближайшее время, считает Александр Гаврутенко. Поэтому, оставаясь в выжидательной позиции, бизнес будет вести свою обычную деятельность с расчетом на оптимистический исход. Но и будут иметь в виду возможность плохого сценария.

"В энергетическом плане мы тоже проходим зиму относительно стабильно – и куда успешней, чем ожидалось. Поэтому хочется верить, что февраль собьет все опасения и сдержит негативные тенденции на рынках, что позволит нам более оптимистично войти в деловой 2022 год", – резюмирует Александр Гаврутенко.

Все проекты, реализуемые за госсредства, все размытые, популистические или долгосрочные цели – должны быть свернуты. Разрезание лент, президентские университеты, экономические паспорта – не ко времени

Кандидат экономических наук, экономический эксперт Александр Вовченко обращает внимание, что уже сейчас мы видим очень непростую ситуацию для экономики Украины и тяжелые времена для украинцев.

"Цена на газ, очередная волна эпидемии коронавируса и обострение российской агрессии зажали в тиски украинскую экономику, – поясняет эксперт. – Иностранные инвесторы ставят на паузу крупные проекты в Украине, а также торопливо распродают здесь свои активы. Усиливают ситуацию новости об отъезде семей ряда посольств… В связи с угрозой военного вторжения почти полностью остановился рынок недвижимости. Покупатели – в ожидании лучших времен. Из-за последних событий упали в цене украинские евробонды, резко ослабла гривна. Между тем, наши внешние валютные заимствования растут, для большинства украинских компаний закрыт доступ к внешнему финансированию", – подчеркивает Александр Вовченко.

На фоне роста стоимости коммунальных тарифов и цен на продукты питания, горючее – кошельки украинцев ежедневно утончаются. И особенно этому способствует обесценивание гривны.

"Закрытие заводов (непосильные цены на энергоносители), нахождение малого и среднего бизнеса на грани выживания (налоговый и фискальный пресс вместо помощи) может спровоцировать ужесточение безработицы в Украине, – прогнозирует экономист. – Украинские власти должны пересмотреть государственный бюджет и сосредоточиться на первоочередных потребностях в таких направлениях, как оборона Украины, здравоохранение, поддержка малого и среднего бизнеса. Задача номер один – это полная готовность к обороне страны. Поэтому все проекты, реализуемые за госсредства, все размытые, популистические или долгосрочные цели – должны быть свернуты. Разрезание лент, президентские университеты, экономические паспорта – не ко времени. Также сейчас не время для внутренней борьбы за власть, – предупреждает Александр Вовченко. – Все проукраинские силы должны продемонстрировать единство".

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