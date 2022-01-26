Цены на топливо в Украине: что происходит на рынке и чего ждать в дальнейшем

Что происходит с ценами на топливо в Украине? Что может произойти в феврале? Какие факторы могут повлиять на подорожание (удешевление)? Реально ли предсказать, куда качнутся цены? Какую роль тут может отыгрывать украинская власть и те или иные ее действия, фактор погоды, возможной эскалации и так далее? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Цены на топливо в Украине. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Средние цены по рынку увеличились и за все это традиционно заплатили потребители

Гендиректор ТД "SunOil" (сеть АЗС), эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук напоминает, что розничные цены на нефтепродукты в Украине по-прежнему напрямую зависят от цен европейского рынка и курса НБУ – гривны по отношению к основным валютам.

"Импортные партии оплачиваются в долларах за тонну, а акцизы – в евро. Далее полученные цифры умножаются на курс НБУ и к результату плюсуем еще и НДС, – поясняет эксперт. – А тут еще добавил "масла в огонь" и энергетический кризис, что увеличило эксплуатационные расходы розничных операторов, как минимум, в 2,5 раза. В период, когда цены европейского рынка ведут себя "как пугливая гимназистка в безлунную ночь", а стоимость гривны на фоне истерии по поводу возможной агрессии РФ демонстрирует траекторию подбитого пикирующего бомбардировщика, пытаться как-то прогнозировать ценообразование на нефтепродукты в феврале – дело столь же неблагодарное, сколь и бесполезное".

Леонид Косянчук подчеркивает: средние цены января 2022 года по отношению к декабрю 2021-го показали рост около 60 $/тн, но уже к 25 января снова вернулись на уровень цен 14 января.

"Тем не менее, пресловутое "госрегулирование" в лице Минэкономики обозначило предельные цены на последнюю декаду января с ростом + 1,33 грн/л по бензину и + 1,68 грн/л по дизтопливу (ДТ). Как по мне, так это приблизительно половина от расчетного увеличения. Достаточно вспомнить, что снижение курса гривны на 0,5 грн/$, приблизительно создает предпосылки к подорожанию бензина на 0,47 грн/л. Если же в это самое время стоимость бензина на границе снизится на 20 $/тн, то ожидаемого снижения цены в рознице не произойдет из-за снижения стоимости гривны на 50 коп/$. Что касается так называемого "госрегулирования", то от него пострадали, в первую очередь, рядовые потребители, – уверен эксперт. – Если раньше запредельные цены АЗС премиального сегмента сдерживались низкими ценами "дискаунтеров", то теперь операторы премиального сектора за счет увеличения своих цен в мелко-оптовом сегменте "подтягивают" их ценообразования ближе к предельным значениям, обозначенным Минэкономики. Таким образом, средние цены по рынку увеличились и за все это традиционно заплатили потребители".

По словам Леонида Косянчука, очевидно, что ценообразование февраля по-прежнему будет зависеть от вышеперечисленных факторов, на которые повлияет и ситуация с коронавирусом, и уровень напряженности на границе с РФ, что безусловно отразится на состояние национальной валюты.

Сегодня оптовые партии дизельного топлива можно найти по цене от 28,50 до 29,80 грн за литр. То есть, стоимость тонны составляет 33 500 грн

Эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова, экс-директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский акцентирует, что существует две группы факторов, которые будут оказывать давление на розничную цену нефтепродуктов.

"Первый – это группа экономических факторов, среди которых курс доллара и стоимость нефти на спотовых рынках (а она в первой половине года может дойти до отметки в $100 долларов за баррель). Вторая – это политические предпосылки, в частности напряженность во взаимоотношениях со странами-производителями. Насколько отреагирует розничный рынок Украины на них, будет зависеть от руководства правительства", – считает Максим Билявский.

Он отмечает, что сегодня оптовые партии дизельного топлива можно найти по цене от 28,50 до 29,80 грн за литр. То есть, стоимость тонны составляет 33 500 грн.

"Лучшее предложение по ДТ — это прайс Мозырского НПЗ, с группой в Коростене. Там можно приобрести литр дизтоплива за 28,30 грн. Самовывоз из Кременчугского НПЗ для оптовых покупателей будет составлять – А92 и А95 соответственно 28,30 и 29,05 грн за литр (в пересчете на тонны: 37 700 и 38 700 грн). Если сравнивать оптовые цены, то они только через две недели января выросли от 4% до 5%. По всей вероятности, к началу марта, розничная цена на АЗС вырастет еще на 50 коп за литр. Прогнозировать цены на нефтепродукты для посевной компании пока рано", – резюмирует эксперт.

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