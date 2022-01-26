Что будет с тарифами на коммунальные услуги в Украине в феврале: озвучен прогноз

Эксперты для портала "Комментарии" озвучили прогноз тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на февраль, рассказав об общей ситуации в данной сфере и чего ждать украинцам.

Что будет с тарифами на коммунальные услуги в Украине в феврале. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Не имея прямых контрактов, мы вынуждены будем поднимать цены

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко ожидает дальнейшего роста коммунальных тарифов в Украине.

"Уже с 1 января выросли тарифы на услуги водоканалов +20%, на распределения газа +15%. Тарифы на тепло выросли в январе в городе Сумы на 35%. В феврале ожидается рост тарифов на тепло в Полтаве на 40-50%. Остальные города в большинстве уже приняли новые тарифы, но не внедрили. Ожидают внедрения в следующий отопительный сезон", – говорит эксперт.

По его прогнозу, стоимость газа подорожает в 2022 году в апреле-мае 2022 года. Рост ожидается от 10 до 20%, в зависимости от того, по какой цене будет закупать газ Украина на бирже.

"Электроэнергия тоже вырастет в 2022 году – ориентировочно на 20-30%. Связано это с тем что выросла стоимость основных компонентов производства электроэнергии – уголь, газ и так далее как минимум в 3 раза. Не имея прямых контрактов, мы вынуждены будем поднимать цены. Укрэнерго, кстати, в 2021 году уже подняла свои тарифы на 22%", – отмечает Олег Попенко.

Он уверен, что власть не понимает, как выходить из создавшейся ситуации. А потому, скорее всего, продолжит политику МВФ, перекладывая все финансовые затраты на простых украинцев.

Искусственное сдерживание цен с компенсацией за счет госбюджета привела к тому, что на сегодняшний день особо компенсировать нечем, деньги брать не откуда. И сдержать тарифы не получается

Эксперт по вопросам в сфере ЖКХ, основательница ОО "УПС", председатель ОО "Кирилловский Гай", владелица малого бизнеса Кристина Ненно считает, что платежки за отопление однозначно вырастут, потому что месяц грядет, согласно прогнозам, холодный.

"Уже с декабря-января большинство управляющих компаний подняли тарифы на содержание домов и придомовых территорий в среднем на 15%. А частные в некоторых домах увеличили их вдвое. Мотивируют тем, что выросла минимальная зарплата с декабря, а также стоимость материалов, которые необходимы для обслуживания домов (перфораторы, шурупы, вентиля, краны, изолента, бытовая химия и так далее). Что касается коммунальных предприятий, они в среднем подняли тарифы на 5-10%, у них тариф намного ниже", – отмечает Кристина Ненно.

Она подчеркивает, что больше всего выросли платежки в части отопления. Как и обещала власть, оно не дорожает для основной массы домохозяйств, составляя около 8 грн за кубометр газа. Но – беда для домов, где не установлены приборы учета.

"Все предприятия начали рассчитывать по новой методике распределение между потребителями получаемых ими коммунальных услуг. После перерасчета по новой методике квартира в 50 квадратных метров, за которую ранее платили 2 тысячи в Запорожье или Боярке, теперь обходится более 6 тысяч гривен, если нет общедомового счетчика или квартирного", – акцентирует эксперт.

С 1 января подорожало и распределение газа, но не существенно, в среднем на 4%.

Холодное водоснабжение и водоотведение также идут в рост. На февраль Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила повышение тарифов на эту услугу для большинства предприятий, ее предоставляющих.

"В среднем цены на холодную воду выросли от 20 до 30% – в зависимости от региона, – говорит Кристина Ненно. – Наиболее это ощутили жители Запорожья (здесь самый дорогой тариф в Украине – 1 кубометр холодного водоснабжения + водоотведение составляет 65 грн 56 коп с НДС), Бердянска и Умани".

Эксперт уверена – рост тарифов на ЖКУ продолжится. Тем более, что МВФ и НБУ уже заявили – они должны быть пересмотрены и подняты до экономически обоснованных.

"Много лет в Украине было искусственное сдерживание таких тарифов. Их повышение – непопулярный шаг для любой власти. Потому старались не создавать социального напряжения, выглядеть хорошими в глазах избирателей. Но искусственное сдерживание цен с компенсацией за счет госбюджета привела к тому, что на сегодняшний день особо компенсировать нечем, деньги брать не откуда. И сдержать тарифы не получается, – поясняет Кристина Ненно. – Не работает и попытка компенсаций за счет бизнеса. Тот не вытягивает нынешние цены на энергоресурсы. Тем более, что закупать их периодически приходится за рубежом – куда дороже, чем отечественного производства. Растет себестоимость продукции (приходится включать госрегулирование цен), растет инфляции. Население нищает, бизнесы страдают. А у власти не осталось вариантов для манипуляции и компенсаций. Но и резкого повышения тарифов она допустить не может – это массовые акции протеста, опасность, что всех вынесут из кабинетов. Думаю, искусственно сдерживать тарифы получится максимум до середины лета. А следующий отопительный сезон не оставит много вариантов. Разве что взять кредит, чтобы опять компенсировать из счет бюджета. Но ведь кредиты придется возвращать... А разрешить направить на коммуналку 1000 грн за вакцинацию и 500 грн за бустерную дозу тоже не спасет ситуацию. Ведь всё это, опять же, средства бюджета, т.е. – наши с вами налоги. Да и мера исключительно временная".

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