Эксперт рассказал, почему в Украине дорожают продукты и как остановить рост цен

В 2021 году Украина имеет рекордный урожай ранних зерновых. Однако продукты питания продолжат дорожать. О причинах роста цен изданию "Комментарии" рассказал заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук.

Эксперт рассказал, почему в Украине дорожают продукты - фото из открытых источников

Эксперт отметил, что увеличение стоимости в первую очередь связано с ростом цен на энергоносители – природный газ и электроэнергию. Кроме того, диктует стоимость и мировой рынок. В результате, как показывают отчеты Государственной службы статистики, за 10 месяцев уже выросли цены на растительное масло, овощи и сахар на 30%, а на крупы, муку и хлеб – на 13%.

Например, в структуре стоимости хлеба, зерно занимает не более трети, говорит Денис Марчук. Остальные 70% – это энергоресурсы, благодаря которым он выпекается: газ и электроэнергия. Вместе с тем, природный газ по сравнению с прошлым годом вырос в цене для промышленности в 7-8 раз, электроэнергия – в два раза. Соответственно выросла и стоимость хлеба. К примеру, цена нарезного батона с начала года увеличилась от 3 до 5 грн.

Несмотря на то, что урожай гречки в этом году тоже рекордный – 110 тыс. тонн, потребности внутреннего рынка это не обеспечит. Украинцы в среднем потребляют 150 тыс. тонн гречки в год. Это значит, что нам придется ее в определенный момент импортировать. Стоимость гречки в украинских магазинах в зависимости от качества, колеблется от 40 до 70 грн за килограмм. Вместе с тем, отмечает специалист, резкого скачка цен не предвидится. К концу года крупа может вырасти в цене на 5%-10%.

Денис Марчук отметил, что цена овощей — борщевого набора — остается на уровне прошлого года. Несмотря на достаточно хороший урожай, который мог бы повлиять на их стоимость, дорожают энергоносители. Эксперт прогнозирует, что зимой овощи также могут подорожать, поскольку на их хранение в хранилищах будет тратиться еще больше энергоресурсов.

"Государство могло бы в этом помочь, снизив ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты. Это общеизвестная мировая практика, когда сокращают налоги для конечных потребителей на основные продукты питания. Так, в Польше это – 5%, в Германии – 7%, во Франции – 5,5%, в Нидерландах – 6%, в Италии – 10%. А в Украине – 20%", — резюмировал Денис Марчук.

Ранее на портале "Комментарии" - рост цен на мировых рынках: к чему готовиться украинскому потребителю.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!