Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего и почему ждать украинским потребителям в ноябре, какие общие тенденции отразятся на ценниках в магазинах.

Рост цен на мировых рынках: к чему готовиться украинскому потребителю - фото из открытых источников

Если цена на внешних рынках растет (а она растет), то и в Украине будет расти

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов напоминает, что на мировых рынках стремительно дорожают газ, нефть. Как следствие – и продукты, так или иначе связанные с ними (а это почти всё).

"Сегодня на тоже удобрение цена скачет каждый день. Дорожают и продукты питания. Думаю, в ближайшее время и на определенный период нас ждет двухзначная инфляция, от 10%. Многое зависит и от спекуляций на рынке. Картельные сговоры никуда не делись. Антимонопольный комитет Украины – беззубый. В 2020-м обещали наказать тех, кто искусственно поднял цены на защитные маски, на антисептики – вещи, которые были остро необходимы обществу. Но никто наказания никто так и не понес", – отмечает Максим Несмиянов.

Он подчеркивает, что даже молокопродукты, которые летом традиционно должны быть дешевле, демонстрировали рост. А сейчас они тем более рванут вверх.

"Мы – открытая экономика. И если цена на внешних рынках растет (а она растет), то и у нас будет расти. Увы, но мировая инфляция разгоняется. И всё это отображается на Украине. Потому, если хотите сэкономить, лучше закупать впрок то, что можно. Те же масло, мясо, можно заморозить. Дешевле в обозримом будущем эти продукты вряд ли будут, – прогнозирует эксперт. – Проблема еще и в том, что управлением государства у нас занимаются люди, мягко говоря, недостаточно квалифицированные. Многие тенденции можно было спрогнозировать, сделать запасы-закупки раньше. Но ничего подобного предпринято не было. Что стремительно дешевеет, обесценивается, так это обещания наших политиков".

Даже газовый кризис и соответствующие опасения в преддверии отопительного сезона не сильно влияет на настроения на рынке

Экономический эксперт Александр Гаврутенко не думает, что есть предпосылки к значительным ценовым изменениям в продовольственном секторе в ближайшее время.

"Как показывает официальная статистика, индекс потребительских цен на все группы товаров от месяца к месяцу за прошлые два года менялся на плюс-минус 1%, не зависимо от того, карантинный это период или нет. К тому же, в течение года наблюдалось устойчивое укрепление гривны к доллару США, также не особо реагируя на периоды локдаунов. Даже газовый кризис и соответствующие опасения в преддверии отопительного сезона не сильно влияет на настроения на рынке", — говорит Александр Гаврутенко.

Он дает оптимистический прогноз: карантин и зиму мы переживем без особых ценовых и прочих стрессов, особенно если к финансовой стабильности добавится и стабильно высокий уровень здравомыслия и ответственности в вопросах вакцинации и соблюдения остальных уже привычных эпидемиологических мер.

Из-за глобального роста цен продолжают дорожать тепличные овощи

Экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак отмечает, что тепличные овощи продолжат дорожать, согласно стандартным сезонным трендам, а также по причине глобального роста цен на них.

Он также подчеркивает, что возможен незначительный рост цен на картофель, потому что его везде не хватает.

"В то же время яблоко, скорее всего, будет стоить столько же или даже подешевеет, потому что его слишком много, – поясняет Андрей Ярмак. – Ну и появится много импортных фруктов, прежде всего цитрусовых".

Ранее эксперт озвучил прогноз цен на недвижимость в Украине.

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