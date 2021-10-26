Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита рассказал изданию "Комментарии" о ценовой ситуации на рынке жилья в Украине в ноябре, объяснив, какие изменения могут произойти и почему.

Рынок недвижимости в Украине: что будет с ценами на жилье в ноябре - фото из открытых источников

"По прогнозам АСНУ, в ноябре произойдет стабилизация цен на вторичном рынке преимущественно в регионах. Тенденции последних 2-3 недель свидетельствуют о том, что спрос на жилье, после пиковых весенне-летних показателей, постепенно замедляется. И в ноябре может произойти стабилизация спроса и соответственно уровня цен. Вместе с тем, колебания цен возможны в пределах 1-1,5%, что не сделает погоды на рынке", — говорит эксперт.

Есть несколько факторов, которые способствуют стабильности цен.

1. Уровень платежеспособного спроса. На данный момент цены на вторичном рынке уже достигли своего экономически обоснованного максимума. Поэтому дальнейший их рост может негативно сказаться на количестве сделок. Рынок заинтересован в стабильности и погоня за ценой обычно приводит к кризисным явлениям.

2. Пандемические ограничения, возможный всеукраинский локдаун. По сравнению с прошлым годом в условиях нового локдауна количество сделок может сократиться не больше, чем на 20%. Эксперт отмечает, что у покупателей уже выработался "иммунитет" на возможные ограничения. Уменьшение количества сделок на фоне локдауна вполне ожидаемо. По сути часть потенциальных покупателей может перейти в разряд отложенного спроса, которые будет реализован в течение двух месяцев после окончания локдауна. Вместе с тем на вторичном рынке многое будет зависеть от работы Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Если не будет преград в работе ЦПАУ, то, по большому счету, рынок практически "не заметит" снижения количества сделок.

3. Общеэкономическая ситуация в стране. На фоне кризисных явлений со стартом отопительного сезона (цена на газ, нехватка угля и пр.), на фоне "раскачивания" курса гривны и роста потребительских цен, не исключено, что количество сделок может быть ниже, чем в сентябре-октябре.

"Но пока еще рано делать какие-либо прогнозы о влиянии экономики на вторичный рынок жилья. Очевидно, что недвижимость была и есть наиболее ликвидным товаром, но при этом и самым дорогим. Так как цены на вторичном рынке мощно привязаны к курсу доллара, то, скорее всего, чтобы не произошло в экономике, вряд ли это скажется на долларовой стоимости квартир. Но стоит учесть, что кризис в экономике повлечет за собой снижение активности практически на всех рынках. Подчеркну: пока еще рано говорить о том, что нас ждет "экономический ковид" и, следовательно, какие-то глобальные изменения на рынке жилья", — резюмировал Юрий Пита.

Ранее "Комментарии" писали, что купить землю под застройку стало дороже.





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