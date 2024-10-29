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Экспорт агропродукции под контролем: правительство вводит новые правила

Правительство Украины вводит новый режим экспортного обеспечения агропродукции

сегодня, 17:36
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Амбарцумян Анна

Кабинет Министров Украины принял постановление о введении режима экспортного обеспечения для отдельных видов аграрной продукции, которое будет действовать во время военного положения. Это решение было принято 29 октября 2024 г. с целью улучшения контроля за экспортом и защиты экономики страны. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Экспорт агропродукции под контролем: правительство вводит новые правила

Агропродукция. Фото из открытых источников

Причины введения нового режима

Заместитель Министра экономики Тарас Качка отметил, что за первые восемь месяцев текущего года было экспортировано более 5 млн. тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 50 млрд. грн., с признаками риска невозврата валютной выручки. Новый режим призван минимизировать нарушение законодательства, вывести экономику из тени и увеличить поступление в государственный бюджет.

Основные положения режима экспортного обеспечения

Режим экспортного обеспечения предполагает несколько ключевых аспектов:

  • Экспорт товаров возможен только зарегистрированным плательщикам налога добавленную стоимость.

  • установление минимальных экспортных цен на товары в рамках этого режима; разница между фактурной и таможенной стоимостью не должна быть отрицательной.

  • Электронный обмен информацией между Национальным банком, Государственной налоговой службой и Гостаможслужбой для контроля соблюдения законодательства.

  • Особые требования к составлению и регистрации налоговых накладных.

Какие товары попадут под новый режим

К продукции, подлежащей экспортному обеспечению, относятся:

  • Мед

  • Орехи

  • Пшеница и смеси пшеницы и ржи (меслин)

  • Ржаной, ячменный и овес

  • Кукуруза

  • Соевые бобы

  • Семена рапса и подсолнечника

  • Масла (подсолнечное, рапсовое, соевое)

  • Жмыхи

Введение режима

Постановление вступит в силу через 30 дней после приведения в соответствие всех необходимых подзаконных актов и обеспечения возможности обработки информации в системах центральных органов исполнительной власти в соответствии с Законом Украины от 9 мая 2024 № 3706-IX.

Напомним, Украина официально присоединилась к Международному фонду сельского развития (IFAD), став 179 страной-членом этой престижной организации. Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль сообщил, что решение открывает новые возможности для развития сельского хозяйства и сельских экономик в Украине. Членство в IFAD обещает поддержку малых фермеров и содействие инвестициям в инновационные технологии.



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Источник: https://me.gov.ua/News/Detail/90037b42-2e21-454d-b2e2-ea5a0594cfe5?lang=uk-UA&title=UriadZaprovadivRezhimEksportnogoZabezpechenniaDliaOkremikhVidivAgroproduktsii
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