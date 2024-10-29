Экспорт агропродукции под контролем: правительство вводит новые правила

Кабинет Министров Украины принял постановление о введении режима экспортного обеспечения для отдельных видов аграрной продукции, которое будет действовать во время военного положения. Это решение было принято 29 октября 2024 г. с целью улучшения контроля за экспортом и защиты экономики страны. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Агропродукция. Фото из открытых источников

Причины введения нового режима

Заместитель Министра экономики Тарас Качка отметил, что за первые восемь месяцев текущего года было экспортировано более 5 млн. тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 50 млрд. грн., с признаками риска невозврата валютной выручки. Новый режим призван минимизировать нарушение законодательства, вывести экономику из тени и увеличить поступление в государственный бюджет.

Основные положения режима экспортного обеспечения

Режим экспортного обеспечения предполагает несколько ключевых аспектов:

Экспорт товаров возможен только зарегистрированным плательщикам налога добавленную стоимость.

установление минимальных экспортных цен на товары в рамках этого режима; разница между фактурной и таможенной стоимостью не должна быть отрицательной.

Электронный обмен информацией между Национальным банком, Государственной налоговой службой и Гостаможслужбой для контроля соблюдения законодательства.

Особые требования к составлению и регистрации налоговых накладных.

Какие товары попадут под новый режим

К продукции, подлежащей экспортному обеспечению, относятся:

Мед

Орехи

Пшеница и смеси пшеницы и ржи (меслин)

Ржаной, ячменный и овес

Кукуруза

Соевые бобы

Семена рапса и подсолнечника

Масла (подсолнечное, рапсовое, соевое)

Жмыхи

Введение режима

Постановление вступит в силу через 30 дней после приведения в соответствие всех необходимых подзаконных актов и обеспечения возможности обработки информации в системах центральных органов исполнительной власти в соответствии с Законом Украины от 9 мая 2024 № 3706-IX.

Напомним, Украина официально присоединилась к Международному фонду сельского развития (IFAD), став 179 страной-членом этой престижной организации. Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль сообщил, что решение открывает новые возможности для развития сельского хозяйства и сельских экономик в Украине. Членство в IFAD обещает поддержку малых фермеров и содействие инвестициям в инновационные технологии.