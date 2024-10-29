Экспорт агропродукции под контролем: правительство вводит новые правила

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Амбарцумян Анна
Кабинет Министров Украины принял постановление о введении режима экспортного обеспечения для отдельных видов аграрной продукции, которое будет действовать во время военного положения. Это решение было принято 29 октября 2024 г. с целью улучшения контроля за экспортом и защиты экономики страны. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Агропродукция. Фото из открытых источников
Заместитель Министра экономики Тарас Качка отметил, что за первые восемь месяцев текущего года было экспортировано более 5 млн. тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 50 млрд. грн., с признаками риска невозврата валютной выручки. Новый режим призван минимизировать нарушение законодательства, вывести экономику из тени и увеличить поступление в государственный бюджет.
Режим экспортного обеспечения предполагает несколько ключевых аспектов:
Экспорт товаров возможен только зарегистрированным плательщикам налога добавленную стоимость.
установление минимальных экспортных цен на товары в рамках этого режима; разница между фактурной и таможенной стоимостью не должна быть отрицательной.
Электронный обмен информацией между Национальным банком, Государственной налоговой службой и Гостаможслужбой для контроля соблюдения законодательства.
Особые требования к составлению и регистрации налоговых накладных.
К продукции, подлежащей экспортному обеспечению, относятся:
Мед
Орехи
Пшеница и смеси пшеницы и ржи (меслин)
Ржаной, ячменный и овес
Кукуруза
Соевые бобы
Семена рапса и подсолнечника
Масла (подсолнечное, рапсовое, соевое)
Жмыхи
Постановление вступит в силу через 30 дней после приведения в соответствие всех необходимых подзаконных актов и обеспечения возможности обработки информации в системах центральных органов исполнительной власти в соответствии с Законом Украины от 9 мая 2024 № 3706-IX.
Напомним, Украина официально присоединилась к Международному фонду сельского развития (IFAD), став 179 страной-членом этой престижной организации. Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль сообщил, что решение открывает новые возможности для развития сельского хозяйства и сельских экономик в Украине. Членство в IFAD обещает поддержку малых фермеров и содействие инвестициям в инновационные технологии.
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