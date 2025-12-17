Экспорт только для заводов: в Раде заявили о дискриминации производителей сахарной свеклы

На заседании Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике депутаты подняли вопрос несправедливых условий экспорта украинского сахара. Речь идет о действующем механизме, согласно которому прямое право на экспорт фактически имеют только сахарные заводы, тогда как агропроизводители — непосредственные выращиватели сахарной свеклы лишены такой возможности.

Фермеров отрезали от экспорта сахара: депутаты требуют срочных изменений

Об этом сообщает Kurkul со ссылкой на народного депутата Дмитрия Соломчука . По его словам, правительственные ограничения создают дисбаланс на рынке и неравные условия для участников отрасли. Именно аграрии несут основные расходы по выращиванию сырья и часто инвестируют в конечный продукт, но не могут напрямую выходить на внешние рынки.

В комитете отметили, что во время переговоров с Европейским Союзом о расширении возможностей экспорта агропродукции Брюссель не выдвигал требования ограничивать право экспорта только переработчиками. В то же время, нынешняя модель оставляет производителей сахарной свеклы в зависимом положении от заводов.

По результатам обсуждения большинство депутатов поддержало обращение к Премьер-министру Украины о необходимости пересмотра и совершенствования механизма экспорта сахара, произведенного в Украине. Комитет заявил о намерении держать этот вопрос на постоянном контроле.

В парламенте убеждены, что предоставление производителям сахарной свеклы прямого или упрощенного доступа к экспорту, в частности через механизм квот, может иметь ряд стратегических преимуществ. Среди них – формирование конкурентной среды между производителями и переработчиками, повышение общей эффективности отрасли и уменьшение монополизации рынка.

Кроме того, возможность прямого экспорта способна обеспечить финансовую стабильность фермеров, что позволит инвестировать в модернизацию производства, новые технологии и расширение посевных площадей. Это также будет способствовать росту экспортного потенциала страны и увеличению валютных поступлений, критически важных для экономики Украины.

Отдельный акцент депутаты делают на социальном измерении: финансовая устойчивость агропроизводителей влияет на сохранение и создание рабочих мест в сельской местности, что является ключевым фактором для развития регионов в условиях войны.

