Експорт лише для заводів: у Раді заявили про дискримінацію виробників цукрових буряків

На засіданні Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики депутати порушили питання несправедливих умов експорту українського цукру. Йдеться про чинний механізм, за яким пряме право на експорт фактично мають лише цукрові заводи, тоді як агровиробники — безпосередні вирощувачі цукрових буряків — позбавлені такої можливості.

Фермерів відрізали від експорту цукру: депутати вимагають термінових змін

Про це повідомляє Kurkul з посиланням на народного депутата Дмитра Соломчука. За його словами, урядові обмеження створюють дисбаланс на ринку та нерівні умови для учасників галузі. Саме аграрії несуть основні витрати на вирощування сировини та часто інвестують у кінцевий продукт, але не можуть напряму виходити на зовнішні ринки.

У комітеті наголосили, що під час переговорів з Європейським Союзом щодо розширення можливостей експорту агропродукції Брюссель не висував вимоги обмежувати право експорту лише переробниками. Водночас нинішня модель залишає виробників цукрових буряків у залежному становищі від заводів.

За результатами обговорення більшість депутатів підтримала звернення до Премʼєр-міністра України щодо нагальної необхідності перегляду та вдосконалення механізму експорту цукру, виробленого в Україні. Комітет заявив про намір тримати це питання на постійному контролі.

У парламенті переконані, що надання виробникам цукрових буряків прямого або спрощеного доступу до експорту, зокрема через механізм квот, може мати низку стратегічних переваг. Серед них — формування конкурентного середовища між виробниками та переробниками, підвищення загальної ефективності галузі та зменшення монополізації ринку.

Крім того, можливість прямого експорту здатна забезпечити фінансову стабільність фермерів, що дозволить інвестувати в модернізацію виробництва, нові технології та розширення посівних площ. Це також сприятиме зростанню експортного потенціалу країни та збільшенню валютних надходжень, які є критично важливими для економіки України.

Окремий акцент депутати роблять на соціальному вимірі: фінансова стійкість агровиробників напряму впливає на збереження та створення робочих місць у сільській місцевості, що є ключовим фактором для розвитку регіонів в умовах війни.

