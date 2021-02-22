«Евротерминал» способствует развитию контейнерных перевозок зерновых по железной дороге

Рынок контейнерных перевозок Украины по итогам 2020 года продемонстрировал заметный рост. Так, на фоне падения объемов грузов на железной дороге, контейнерам удалось выйти в плюс. В частности, в период с января по декабрь прошлого года "Укрзализныця" перевезла более 425 тыс. TEU, что на 10,7% превышает показатели 2019 года.



Контейнерные перевозки зерновых

Преимущества перевозок аграрных грузов в контейнерах

Основные причины роста перевозки контейнерных грузов по железной дороге – организация большего количества контейнерных поездов, привлечение новых международных маршрутов, усовершенствование технологии перевозки, а также переход некоторых видов грузов с "классических" вагонов на контейнеры. В том числе, речь идет о зерновых грузах.

"Перевозка зерновых в контейнерах позволяет доставлять груз с более высокой скоростью, так как поезда идут по графику. Соответственно, оборот контейнеров на железной дороге ниже, чем вагонов-зерновозов", – прокомментировал руководитель компании "Евротерминал" Александр Эйсмонт.

Кроме того, преимущество перевозки зерна в контейнерах в том, что их конструкция позволяет выгружать зерно сразу на судно, что значительно ускоряет процесс перевозки и уменьшает его стоимость. А в пиковые периоды отгрузок зерновых на экспорт, когда на железной дороге наблюдается дефицит вагонов-зерновозов, перевозка в контейнерах станет альтернативным способом доставки. Так же, как отмечают в компании "Евротерминал", контейнерные перевозки обеспечивают более высокий уровень сохранности и безопасности груза.

Перспективы развития перевозок зерна железнодорожным транспортом





Новый железнодорожный путь "Сухой порт" – "Одесса-Пересыпь", строительство которого "Евротерминал" завершил в январе 2021 года, будет способствовать развитию перевозки аграрных грузов контейнерами. Мощности железнодорожной инфраструктуры позволяют принимать до 1 млн т грузов в год разной номенклатуры, в том числе зерновых. Следующим шагом в развитии логистического комплекса "Евротерминала" станет строительство новой станции для обработки контейнеров и контейнерных поездов. Кроме того, в дальнейших планах – комплекс по доработке зерновых и нишевых продуктов и развитии стаффировочного бизнеса, то есть загрузке в контейнеры различных видов грузов – зерновых, сельскохозяйственный и других.

Эксперты отрасли, среди которых и "Евротерминал", сходятся во мнении, что тренд на контейнеризацию агропромышленного комплекса (зерно, и продукты помола (мука), шрот, соя, и все больше растительного масла) будет и дальше развиваться. Несмотря на ежегодный рост, перевозка контейнеров по железной дороге все еще составляет не более 1-2% в общем объеме, а значит имеет большой потенциал для увеличения. В Европе, для примера, этот показатель стремится к 60%. Такой высокий процент уровня контейнеризации грузов на железных дорогах запада связан в первую очередь с жесткими экологическими требования к грузовым перевозкам.

Реализованный "Евротерминалом" проект по строительству железнодорожной инфраструктуры призван снизить нагрузку на город путем уменьшения на автомобильных дорогах количества большегрузного транспорта, что также позитивно отразится на экологических показателях.

Напомним, Украина стремительно наращивает объемы экспорта зерновых.

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