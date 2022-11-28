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Холдинг ИМК под руководством Алекса Лисситсы меньше всего среди агрокомпаний помогает Украине на войне

Алекс Лисситса продолжает активно пиариться на теме поддержки бизнеса и Украины, но когда вопрос доходит до реальной помощи, цифры красноречиво демонстрируют совсем другое отношение

сегодня, 16:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Холдинг ИМК оказался на последнем месте среди крупных агрокомпаний по суммам благотворительных взносов на ВСУ и поддержку украинцев, пострадавших от войны. Как информирует издание " Комментарии ", список благотворителей в АПК опубликовало издание delo.ua.

Холдинг ИМК под руководством Алекса Лисситсы меньше всего среди агрокомпаний помогает Украине на войне

Алекс Лисситса. Фото: из открытых источников

После начала полномасштабного вторжения ИМК потратил на благотворительность $600 тыс., в то время как Kernel потратил $26 млн, МХП — $18 млн, Astarta — $3 млн. "Сокращение социальных расходов можно объяснить растущим ущербом ИМК из-за войны. За три квартала выручка холдинга составила $62 млн, что на 45% меньше, чем в прошлом году", — указывают в материале.

При этом Алекс Лисситса продолжает активно пиариться на тему поддержки бизнеса и Украины, но когда вопрос доходит до реальной помощи, цифры красноречиво демонстрируют совсем другое отношение. Более того, как сообщали СМИ, Алекс может быть причастен к теневым наличным схемам. СЕО ИМК и глава Украинского клуба агробизнеса продолжает выступать против закнопроекта, устанавливающего новый механизм экспорта, при котором валютная выручка от продажи аграрной продукции будет гарантированно возвращаться в Украину. Неблагополучные экспортеры используют схему с валютной выручкой для отмывания денег, фактически конвертируя серую наличность в якобы легальную прибыль от продаж продукции АПК. Потери госбюджета от теневые схемы продажи зерна и подсолнечника составляют примерно $4 млрд.

Подтверждает этот факт то, что по данным издания The Page, в 2017-2018 годах прокуратура Киева завершила расследование дела о "конвертационных центрах", к которым причастны неустановленные сотрудники Госфикальной службы Киева. Их обвиняли в организации схемы с фиктивным формированием налогового кредита, благодаря чему минимизировали суммы налогов. В одном из судебных решений фигурировали компании, входящие в холдинг ИМК Алекса Лисситсы: "Агропрогресс", " Бурат Агро ", "Слобожанщина Агро", "Черниговская индустриальная молочная компания".



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Источник: https://delo.ua/agro/agroblagodiiniki-yak-lideri-apk-dopomagayut-armiyi-ta-postrazdalim-vid-viini-ukrayincyam-407196/
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