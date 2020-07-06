Импортный банан дешевле нашего яблока: почему такие цены

В Украине самым дешевым фруктом оказался банан, который импортируется, а не отечественные фрукты и ягоды. Об этом сообщает Украинская плодоовощная ассоциация со ссылкой на исследование EastFruit.

Так, предварительный аудит плодоовощных отделов супермаркетов Украины, проведенный в конце июня, показал: самым дешевым фруктом из доступных на рынке является банан. Средняя розничная цена на банан в Киеве составляет 27,2 грн за кг. Банан немного дешевле, чем арбуз, и значительно дешевле, чем яблоко.

"Мы наблюдаем такую ситуацию впервые за последние годы, и главной причиной является холодная весна, которая привела к потерям урожая ягод и фруктов и задержала сезон их созревания в среднем на 7-10 дней, а также снижение урожая яблок в Украине и Европе в целом, в прошлом году", – пояснил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Напоминается, что в прошлом году цена на банан в аналогичный период в столице была почти такой же – 27,5 грн/кг. А вот яблоко в среднем продавалось по 19,4 грн/кг, арбуз – по 17, 5 грн/кг. Поэтому за год средняя розничная цена на банан снизилась на 30 коп./кг или на 1%. В то время как средняя цена на яблоко выросла на 30,4 грн. или в 2,6 раза, а цена на арбуз – на 9,7 грн/кг или на 55%.

Более того, выросли цены почти на все основные позиции фруктовой корзины в Украине. Персик подорожал на 27% (по сравнению с 2019-м), малина – на 87%, а голубика – на 16%.

В то же время цены на клубнику в этом году на начало июля были ниже на 37%, чем годом раньше. Однако весь сезон она стоилиа гораздо дороже.

Как сообщалось, помидоры в Украине резко подскочили в цене.

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