Испанские фермеры протестуют против украинского зерна: чего требуют

Испанские фермеры из Союза профсоюзов фермеров и животноводов активно выражают свое недовольство растущим импортом зерновых из Украины. После протеста перед зданием Европейского Союза в Мадриде, 25 сентября они провели новую акцию в порту Сантандер. Основным требованием является введение механизмов защиты фермеров от украинского зерна.



Протест испанских фермеров. Фото: Union de Uniones

Испанские фермеры заявили, что оказались в критической ситуации из-за массового импорта украинских зерновых, который в 2023 году был почти 8,4 млн тонн, тогда как за первое полугодие 2024 года составил 6,5 миллионов тонн.



Аграрии обвиняют Европейскую комиссию в бездействии и требуют возобновления пошлин на импорт украинской пшеницы и кукурузы, отмененных в поддержку Украины. Из-за резкого увеличения импорта и снижения цен на зерновые, фермеры утверждают, что теряют доходы, а цены упали на 45% по сравнению с маем 2022 года.

"Фермеры не собираются сидеть сложа руки, пока не будут применены защитные положения, а импортные зерновые культуры будут отвечать тем же условиям, которые они требуют от нас. Мы продолжим наши протесты, если наши просьбы будут проигнорированы", — заявил координатор союза испанских фермеров Луис Кортес.

Также испанские фермеры призвали правительство проверить наценки на производимые из зерна корма. По их словам, стоимость кормов выросла, в то время как цены на сырье упали.

"Мы не хотим продавать дешевые крупы и покупать дорогие корма", — жалуются испанские фермеры и требуют предоставления помощи от государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Болгария испугалась украинских яиц и обратилась в ЕС.

Также "Комментарии" писали, что польские фермеры в сентябре пригрозили новыми протестами из-за украинских товаров.