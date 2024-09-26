Испанские фермеры протестуют против украинского зерна: чего требуют

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Slava Kot
Испанские фермеры из Союза профсоюзов фермеров и животноводов активно выражают свое недовольство растущим импортом зерновых из Украины. После протеста перед зданием Европейского Союза в Мадриде, 25 сентября они провели новую акцию в порту Сантандер. Основным требованием является введение механизмов защиты фермеров от украинского зерна.
Протест испанских фермеров. Фото: Union de Uniones
Испанские фермеры заявили, что оказались в критической ситуации из-за массового импорта украинских зерновых, который в 2023 году был почти 8,4 млн тонн, тогда как за первое полугодие 2024 года составил 6,5 миллионов тонн.
Аграрии обвиняют Европейскую комиссию в бездействии и требуют возобновления пошлин на импорт украинской пшеницы и кукурузы, отмененных в поддержку Украины. Из-за резкого увеличения импорта и снижения цен на зерновые, фермеры утверждают, что теряют доходы, а цены упали на 45% по сравнению с маем 2022 года.
Также испанские фермеры призвали правительство проверить наценки на производимые из зерна корма. По их словам, стоимость кормов выросла, в то время как цены на сырье упали.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Болгария испугалась украинских яиц и обратилась в ЕС.
Также "Комментарии" писали, что польские фермеры в сентябре пригрозили новыми протестами из-за украинских товаров.
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