Как бесплатно получить земельный участок в Украине - объяснение эксперта

По результатам опросов, которые неоднократно проводила консалтинговая компания "Земельный фонд Украины", актуальным среди украинцев остается вопрос о том, как получить участок земли.

Как получить участок земли в Украине - Коллаж - Д. Романюк/Comments.ua

В соответствии с Земельным кодексом, каждый совершеннолетний гражданин Украины может реализовать свое право на получение пяти земельных участков: для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок), для строительства гаража, для ведения садоводства, для индивидуального дачного строительства и ведения сельского хозяйства.

Как бесплатно получить участок земли, а также о проблемах, с которыми можно столкнуться на этом пути, "Комментариям" рассказал эксперт по земельным вопросам, глава "Земельного фонда Украины" Сергей Коновалов.

Процесс подачи документов

Сергей Коновалов утверждает, что для ведения личного сельского хозяйства можно получить не более двух гектаров, при этом площадь участка может быть меньше. Эксперт также напоминает, что земельный участок придется находить самостоятельно:

"Прежде всего, это информация из публичной кадастровой карты. Сформированные земельные участки имеют голубой цвет и содержат информацию о площади, целевом назначении и местоположении. Где не подсвечиваются (голубым цветом — ред.) — это свободная территория. Но есть еще много владельцев, которые не внесли информацию о своих участках в выписки из кадастра. Точной на все сто процентов информации публичная кадастровая карта не дает, поэтому лучше обратиться к специалисту, который проверит и сделает выкопировки. Далее вы составляете ходатайство, прилагаете свои паспортные данные и код — это и будет ваш пакет документов. Очень важно правильно определить распорядителя земли. Чтобы избежать путаницы, тут тоже стоит обратиться к специалисту, поскольку нужно проверять большой пакет информации, например, передался ли участок в ОТГ. Распорядителю земли и подается ходатайство, а также необходимые документы. В ходатайстве должен быть номер телефона, подпись и дата. Если подаете собственноручно, тогда вам нужно два экземпляра ходатайства, один подать, на другом поставить входящий номер. Копии паспорта и кода заверяются самостоятельно."

Что делать в случае отказа

Сергей Коновалов также рассказал, что делать, если уполномоченные органы не принимают ходатайство, написанное собственноручно: "Подайте в электронном виде, заказным письмом или пришлите новой почтой. Очереди, первоочередность — нет такого понятия. В законодательстве нигде ничего об очереди нет, т.е. очереди — это не законно. Место прописки — любое по Украине. Подчеркиваю, каждый гражданин Украины имеет право на получение земельных участков на территории всей страны. Отказов со словесным обоснованиями о том, что нет земли, не должно быть. Требуйте письменного ответа в течение 30 дней. Вам не пришел ответ вовремя, наступает молчаливое согласие. Недавно случилась ситуация, где за несвоевременно предоставленный ответ председателя городского совета привлекли к административной ответственности и назначили штраф".

Эксперт также рассказал об отказах, которые не связаны с земельным кодексом и являются безосновательными. В этом случае Сергей Коновалов предлагает начинать с досудебного урегулирования спорной ситуации, а именно подачи жалоб к высшему руководству или к омбудсмену Верховной Рады по правам человека.

"Ну и конечно, последний вариант — это суд. Главное — не опускать руки и отстаивать свои права", — заключает специалист.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что, по словам министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, Украина подходит к финалу принятия революционных законов в земельной реформе.





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