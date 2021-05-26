Как изменится стоимость земельных участков после введдения рынка земли в Украине

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Татьяна Веремеева
Кабинет министров Украины надеется, что за два-три года после запуска рынка земли, который запланирован на июль этого года, стоимость земельных участков вырастет в два раза. Своими мыслями по этому поводу с изданием "Комментарии" поделился заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук.
Цены на земельные участки в Украине
По мнению эксперта, тема стоимости земли перед открытием оборота земель сельхозназначения сейчас очень актуальна. Звучат разные прогнозы, однако не стоит забывать, что речь идет о рынке, на который влияют множество различных факторов. И спрогнозировать сейчас, как будет этот рынок развиваться после 20-летнего моратория, сложно.
Кроме того, он советует паев не спешить с продажей. Свою позицию эксперт объясняет тем, что каждый год они имеют возможность получать по 300-400 долларов пассивного дохода с одного пая. По его мнению, сейчас это значительно выгоднее, чем продать тот же пай по нынешней цене. Как показывает опыт стран-соседей, где давно работает рынок земли, ее стоимость действительно растет. К примеру, в Литве на момент старта земельной реформы в 2004 году
Вместе с тем, по его словам, сегодня власть накануне запуска рынка земли делает недопустимые вещи. Есть инициатива вдвое увеличить единый налог четвертой группы, на котором находятся агропроизводители. Соответственно, им придется заплатить вдвое больше налогов, вместо того, чтобы иметь возможность за эти средства купить землю. Это негативный сигнал для рынка, отмечает эксперт, ведь таким образом власть дает понять сельхозпроизводителям, что никакой стабильности ожидать не приходится.
В результате мы получаем ситуацию, в которой "кто везет, того и погоняют". Легальных сельхозпроизводителей хотят заставить платить больше, тогда как в стране почти 30% с / х земель (около 8 млн га) обрабатываются "в черную" и с них не платятся никакие налоги. Эту ситуацию нужно исправлять. В парламенте уже второй год лежит законопроект 3131, которым выравнивается налоговую нагрузку на
Напомним, в правительстве рассказали, что будет с ценами на землю после земельной реформы.
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