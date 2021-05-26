Как изменится стоимость земельных участков после введдения рынка земли в Украине

Кабинет министров Украины надеется, что за два-три года после запуска рынка земли, который запланирован на июль этого года, стоимость земельных участков вырастет в два раза. Своими мыслями по этому поводу с изданием "Комментарии" поделился заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук.



Цены на земельные участки в Украине

По мнению эксперта, тема стоимости земли перед открытием оборота земель сельхозназначения сейчас очень актуальна. Звучат разные прогнозы, однако не стоит забывать, что речь идет о рынке, на который влияют множество различных факторов. И спрогнозировать сейчас, как будет этот рынок развиваться после 20-летнего моратория, сложно.

"Очевидно, что стоимость земли будет зависеть от многих условий: региона, места фактического расположения, нормативно-денежной оценки и, конечно, спроса. На сегодня стоимость 1 га составляет в среднем 1000 долларов. Соответственно, пай, который состоит из 2 2,5 га , будет стоить две-две с половиной тысячи долларов, что является очень низкой стоимостью. Вместе с тем, в течение первого года большого бума продаж земли не ожидается: и крестьяне, и аграрии "присматриваться" к рынку. Таким образом, и резкого скачка спроса не будет. Конечно, определенная доля земли будет продана и цена, возможно, немного возрастет, однако это не будет всплеск ", — отмечает Денис Марчук.

Кроме того, он советует паев не спешить с продажей. Свою позицию эксперт объясняет тем, что каждый год они имеют возможность получать по 300-400 долларов пассивного дохода с одного пая. По его мнению, сейчас это значительно выгоднее, чем продать тот же пай по нынешней цене. Как показывает опыт стран-соседей, где давно работает рынок земли, ее стоимость действительно растет. К примеру, в Литве на момент старта земельной реформы в 2004 году 1 га стоил 400 евро, а сейчас цены достигают 5000 евро.

"Однако желание владельцев паев их продать — это одна сторона вопроса. Другая — способность агропроизводителей купить землю. Стоит отметить, что определенные механизмы для этого — возможность взять кредит по программе "Доступные кредиты 5-7-9" — в бюджете запланировано 1,2 грн на компенсацию процентной ставки по кредитам, которые можно брать в том числе и на покупку с / х земли", — говорит заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады.

Вместе с тем, по его словам, сегодня власть накануне запуска рынка земли делает недопустимые вещи. Есть инициатива вдвое увеличить единый налог четвертой группы, на котором находятся агропроизводители. Соответственно, им придется заплатить вдвое больше налогов, вместо того, чтобы иметь возможность за эти средства купить землю. Это негативный сигнал для рынка, отмечает эксперт, ведь таким образом власть дает понять сельхозпроизводителям, что никакой стабильности ожидать не приходится.

"И если кто-то и планировал купить определенный процент земель, то в случае введения таких инициатив, вынужден будет серьезно пересмотреть свои планы. В них просто не будет на это ресурса. Особенно, если вспомнить, что не за горами жатва, в которую также нужно вкладываться, после них — новая посевная, которая также требует средств", — говорит Марчук.

В результате мы получаем ситуацию, в которой "кто везет, того и погоняют". Легальных сельхозпроизводителей хотят заставить платить больше, тогда как в стране почти 30% с / х земель (около 8 млн га) обрабатываются "в черную" и с них не платятся никакие налоги. Эту ситуацию нужно исправлять. В парламенте уже второй год лежит законопроект 3131, которым выравнивается налоговую нагрузку на 1 га . Его нужно принять до открытия рынка земли, чтобы все быть в равных условиях, подытожил эксперт.

Напомним, в правительстве рассказали, что будет с ценами на землю после земельной реформы.

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