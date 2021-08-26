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Главная Новости Бизнес Агро Как изменятся цены на землю в Украине
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Как изменятся цены на землю в Украине

Ориентироваться на цены земли в первый месяц запуска продаж не стоит

сегодня, 12:02
Автор:

Елизавета Черных

Как известно, с 1 июля 2021 года в Украине состоялся запуск рынка земли. Таким образом был снят мораторий на продажу участков сельскохозяйственного назначения. О ценах на покупку и аренду земли в Украине рассказали в издании "Лига". 

Как изменятся цены на землю в Украине

Как изменятся цены на землю в Украине - фото из открытых источников

По словам главы Минагрополитики Романа Лещенко, в первый месяц после запуска земельной реформы, средняя стоимость земли в стране составляла около 40 тыс. грн( практически 1, 5 тыс. долл). Согласно статистике земельных сделок от Госгеокадастра, цены серьезно отличаются — от 3700 грн за гектар в Луганской области и до 13 млн грн в Киевской. 

Эксперты считают, что ориентироваться на цены земли в первый месяц запуска продаж не стоит. Поскольку стоимость не репрезентативная. 

Однако, в издании отмечают, что важнее не актуальная стоимость земельных участков, а ее будущая динамика. Министр агрополитики Роман Лещенко считает, что средняя цена на пай будет расти на 7-10% каждый год. А по мнению сооснователя инвестиционного агентства LandClub Дениса Башлыка , цены могут увеличиться и на 10-15%.

Что касается аренды земельных участков, по данным Госгеокадастра, практически 50% украинских земель арендуют фермеры либо агрохолдинги. При этом за гектар в Украине платят в среднем 3, 4 тыс. грн.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине с целью оптимизации рынка земельных отношений создали специальный Земельный штаб. В состав специального штаба вошли представители депутатского корпуса, Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Нотариальной палаты Украины, Независимой ассоциации банков Украины, а также ряда других профильных ассоциаций.



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Источник: https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/article/kak-investirovat-v-zemlyu-obychnomu-ukraintsu-chtoby-razobratsya-liganet-kupila-3-gektara
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