В Украине запущен Земельный штаб: рынок земли должен стать более понятным

Земли сельхозназначения, фото из открытых источников

В Украине с целью оптимизации рынка земельных отношений создали специальный Земельный штаб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Безусловно, рынок земли требует операционной поддержки, общественного обсуждения и совершенствования в процессе правоприменительной практики. С этой целью, 19 августа начал работу специальный Земельный штаб. Его цель — дать землевладельцам и товаропроизводителям четкое понимание возможностей, которые перед ними открыла земельная реформа", — акцентировал министр агрополитики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

В состав специального штаба вошли представители депутатского корпуса, Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Нотариальной палаты Украины, Независимой ассоциации банков Украины, а также ряда других профильных ассоциаций.

Земельный рынок в Украине заработал 1 июля 2021 года, а уже по состоянию на 10 августа было заключено 5206 сделок на покупку земель сельскохозяйственного назначения. Таким образом, на тот момент было продано уже 10 161 гектар земли. Еще 4473 заявки нотариусов на осуществление сделки были согласованы Госгеокадастром.

Ранее "Комментарии" сообщали, что аграрное сообщество, мнение которого выразил заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Михаил Соколов, было обеспокоено существенным увеличением налоговой нагрузки на агропроизводителей, которые работают легально. В частности, агропроизводители уплачивают ЕСВ в обязательном порядке, а по новым нормам он не засчитывается в тот минимум налогов, которые нужно платить.

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