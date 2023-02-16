Как во время войны и после нее поддержать АПК Украины – что аграрии ждут от власти

Президент Владимир Зеленский провел экономическое совещание касательно планов на весну, на котором рассмотрели вопрос восстановления Украины. Среди прочего, поднимались вопросы аграрного сектора (в том числе разминирования земли). Эксперты оценили специально для издания "Комментарии" важность данного направления, а также – какие необходимые решения по поддержке отечественного АПК важно принять и сейчас, и после окончания войны.

АПК. Фото: из открытых источников

Разминирование и восстановление сельскохозяйственных земель – важнейший вопрос агросектора Украины

Народный депутат Верховной Рады Украины ІХ созыва (фракция "Слуга Народа"), член Комитета ВР по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук поясняет:

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"Разминирование и восстановление сельскохозяйственных земель – один из важнейших вопросов агросектора Украины. Десятки тысяч гектаров лучшей земли на планете заминированы, усеяны останками российских ракет, артснарядов. Уже сегодня наши специалисты учатся за границей и в ближайшее время приступят к разминированию с помощью самой современной техники в мире".

По мнению нардепа, важно привлекать и украинских разработчиков разминочного оборудования.

"Украинские специалисты уже разработали автоматические системы навигации с дистанционным управлением, которые могут устанавливаться на мощные тракторы вместе с комплектами бронезащиты и бронированным щитом, расположенным непосредственно за цепным устройством или другим детонационным устройством", – подчеркивает Дмитрий Соломчук.

Главное – продать хотя бы то, что удалось произвести

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко акцентирует, что во время войны мы не сможем сделать всё, что нужно для возрождения АПК. Невозможно в такое время, поясняет он, восстановить производство, разминировать все поля, двигаться вперед.

Он, безусловно, помог. Но не решил проблему. Есть сухопутные направления, которые никогда так мощно не работали, как сейчас. Но это тоже не решает проблему. Решение этих вопросов не менее важно, чем разминирование поле. Ведь часть урожая 2021 года до сих пор остается на элеваторах", – поясняет эксперт. "Сейчас самое главное – продать хотя бы то, что удалось произвести. Чтобы оно не пропало. У нас нет нормальных экспортных потоков. С трудом функционирует "зерновой коридор" в Черном море

По его словам, по окончанию войны нужно будет заниматься и разминированием, и восстановлением разрушенного, и стимулированием развития сельского хозяйства.

"Даже до полномасштабной войны мы двигались медленно. Мало производить сырье и ряд продуктов питания из этого сырья. Нам давно необходимо было минимум в три раза увеличить валовое производство аграрной продукции. Мы не использовали имеющиеся возможности ранее. А российская агрессия отбросила нас лет на 10-15 назад. Чтобы всё это преодолеть – необходимо иметь четкий план, – считает Леонид Козаченко. – Средства для восстановления мы получим как в виде грантов (бесплатно), инвестиций, так и в виде суверенных гарантий, которые будет выдавать правительство, кредитов, которые станут выдавать украинские банки. И важно уже сейчас устранять такие проблемы, какие имеют многие фермеры, взявшие кредиты, но не сумевшие их вовремя погасить из-за российского вторжения. В результате боевых действий они потеряли свои активы. А банки арестовывают имущества аграрных компаний. Это всё надо решать, как можно быстрее".

Все проблемы и пути их решения следует обговаривать в широком кругу аграрного сообщества, совместно с представителями власти, отмечает эксперт. А потом проводить соответствующие наработки через законодательство, через подзаконные акты – прозрачно и активно.

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